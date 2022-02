De Stefano e Bocchetti al Real Forio. Anzi no…

Pancrazio Arcamone | pomeriggio secondo allenamento settimanale del Barano. Alle 14.30 la squadra non era ancora pronta per scendere in campo perché in attesa di un incontro con il presidente Buono per avere notizie circa la corresponsione dei rimborsi spesa di dicembre e gennaio. Fatto sta che dopo circa un’ora, i giocatori, riuniti nello spogliatoio per decidere il da farsi, intorno alle 15.30 si sono presentati sul rettangolo verde per l’allenamento. I soli Bocchetti e De Stefano hanno deciso di non seguire i compagni e sono andati via. Da notizie certe, i due calciatori sono stati contattati dal Real Forio che evidentemente non ha ancora concluso la campagna di rafforzamento. Ricordiamo che il mercato è aperto fino a domani e c’è più di un fondato sospetto che i due siano stati attratti dalle sirene che giungono dal lato ovest dell’isola. Si tratta di due pedine importanti, soprattutto l’attaccante finora è andato sette volte a segno, nel momento più delicato della stagione e a pochi giorni di distanza dalla gara da vincere a tutti i costi con il S.Antonio Abate. La decisione dei due napoletani ha fatto imbufalire mister Di Meglio ma non la società visto che alla fine sembra che abbia convinto i due a proseguire con la maglia bianconera. «Sono profondamente deluso – commenta il tecnico prima che iniziasse la seduta –. Avevo pregato i ragazzi di allenarsi in attesa di vedere gli sviluppi della vicenda. Ma loro hanno deciso diversamente. Rispetto la loro decisione, ma spero che si rendano conto del danno che andrebbero a creare».

Isidoro Di Meglio non riesce a trattenere la rabbia e non risparmia fendenti nemmeno verso i vertici societari: «Mi sarei aspettato la presenza del presidente. Avrebbe dovuto parlare coi calciatori e spiegargli i motivi del mancato rimborso. Invece non si è fatto né vedere né sentire. Sono sconcertato. Non è possibile continuare ad andare avanti così. Sabato abbiamo una partita importante da vincere a tutti i costi per fare un passo avanti verso il terz’ultimo posto. E’ un momento difficile e in momenti come questi c’è assoluto bisogno di serenità».

Dopo una riunione nel chiuso degli spogliatoi, i giocatori hanno deciso di riporre l’ascia di guerra ed allenarsi. «E’ stata la decisione più sensata – commenta il capitano “Billoncino” Monti –. Le proteste e i mugugni a questo punto servono a poco. Mi rendo conto che per tanti è importante ricevere il rimborso spese ma a Barano possono accedere questi contrattempi. Dobbiamo portare a termine la stagione e solo così possiamo sperare di prendere almeno una parte di ciò che ci spetta. Avremmo gradito la presenza della società ma prendiamo atto di questa mancanza e prepariamoci alla difficile gara di sabato con il S.Antonio Abate». Da quello che si è compreso, quella degli aquilotti è una matassa difficile da sbrogliare. Le difficoltà economiche sono state sempre notevoli per la scarsa partecipazione da parte del territorio. Anche nei momenti peggiori si sono registrati fatti del genere. Durante la presidenza Gaudioso certamente non erano tutte rose e fiori ma, a differenza di quanto si registra oggi, la società era sempre presente e pronta a recepire e risolvere qualsiasi problematica. Inoltre se le casse sono a secco, sarebbe interessante capire con quale criterio si sono ingaggiati calciatori provenienti da Catania, dalla Spagna e dalla Francia. Ci viene in mente una vecchia battuta dell’indimenticato Luigi Monti “Tappo” che diceva che a Barano il calcio si può fare solo con il “piennulo di pomodoro”. Mai avremmo immaginato che anche i pomodori sarebbero finiti.