De Siano vs Del Deo, missile parlamentare. Il senatore interroga Lamorgese sugli scandali foriani

Lo scontro tra Domenico De Siano e Francesco Del Deo ha superato i confini della nostra isola ed è sbarcato, con tanto di interrogazione parlamentare, dirette mante al Senato.

E’ l’Atto n. 4-04903, indirizzato al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Il senatore Domenico De Siano, facendo un compendio di tutti gli scandali politico o meno, che vedono protagonista l’amministrazione di Francesco Del Deo interroga il ministro affinché: “non ritenga necessario esercitare il compito di vigilanza, assumendo iniziative per verificare la reale situazione del Comune di Forio e delle altre amministrazioni comunali, al fine di accertare eventuali responsabilità sui presunti illeciti descritti; quali misure intenda mettere in atto per verificare la regolarità gestionale ed amministrativa del Comune di Forio, affinché si possa far luce sulle gravi irregolarità segnalate in tema di assunzioni ed appalti pubblici.»

E’ questa la sintesi finale dell’interrogazione che, però, nel suo corpo, colpisce al cuore l’amministrazione di Francesco Del Deo.

Con qualche errore di carica, il senatore De Siano ha ripercorso la storia amministrativa del comune di Forio nei suoi tratti più salienti. L’assunzione del figlio di Mario Savio, quella della moglie di Peppe Di Maio, la storia dei concorsi e del fabbisogno con Ischia, la questione NU (nonostante sembri un autogol perché De Siano è stato protagonista di questo scandalo giudiziario) con la Super Ego, la questione Di Palo, il porto di Forio e quello di Sant’Angelo.

De Siano ripesca le dettagliate denunce all’ANAC di Stani Verde e il caso dell’architetto Gianni Matarese in una narrazione complessiva a tinte nere che è, sicuramente, la cronaca fedele degli atti.

Un affondo, questo di Domenico De Siano, che è un vero e proprio guanto di sfida. Un affondo, duro, senza mezzi termini che pone malissimo.

Dopo la notifica degli atti da parte della Prefettura di Napoli è possibile che noi prossimi giorni possano arrivare sull’isola gli ispettori ministeriali ma non è escluso, a questo punto, un intervento diretto da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione. Parliamo del compagno di partito di De Siano, quel Renato Brunetta che da poco è entrato al governo con Mario Draghi.

Ci sarà una recrudescenza azzurra contro Del Deo? Ci sarà una mossa governativa contro l’amministrazione di Forio o, invece, sarà un assalto a salve?

L’AFFONDO

Pubblicato il 17 febbraio 2021, nella seduta n. 298

DE SIANO – Al Ministro dell’interno. –

Premesso che, a quanto risulta all’interrogante e sulla base della documentazione da questi acquisita:

nell’amministrazione comunale di Forio (Napoli) sembrerebbero essere stati perpetrati gravi abusi nelle procedure di assunzione di dipendenti pubblici; assunzioni a favore di parenti di amministratori e dirigenti comunali (ad esempio, figlio e nipote del vicesindaco, moglie di un assessore); altresì, risulterebbero essere stati perpetrati gravi atti di complicità e scambi di favore fra alcuni sindaci di altri comuni dell’isola di Ischia (come ad esempio la moglie del sindaco di Lacco Ameno, assunta presso l’amministrazione comunale di Forio e un consigliere comunale di Forio assunto presso l’amministrazione di Lacco Ameno);

si tratterebbe, a quanto risulta, di assunzioni fatte tramite “concorsi farsa”, a favore di figli, mogli, parenti e amici stretti degli stessi amministratori e funzionari comunali di Forio, nonché di “reciproci favori” avvenuti fra i sindaci dei comuni limitrofi tramite l’assunzione, nei rispettivi organici comunali, di mogli, consiglieri e parenti vari;

in un arco temporale molto breve sono state numerosissime le deliberazioni della Giunta comunale di nuove e diverse programmazioni per l’assunzione di personale e di modifiche alla pianta organica comunale, con conseguenti ed evidenti assunzioni illegali anche mediante (come nel caso che ha interessato quattro funzionari tecnici direttivi) lo scorrimento di una graduatoria di concorso già svolto, nonostante la legge (art. 91, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000) abbia categoricamente proibito l’utilizzazione di simili graduatorie per la copertura dei posti istituiti, proprio come avvenuto nel Comune di Forio, successivamente all’indizione di un concorso;

parrebbe, altresì, che i funzionari tecnici appena assunti con tale procedura siano stati nominati dirigenti di settori tecnici istituiti ad hoc dal sindaco Del Deo (che avrebbe, senza motivazioni, rimosso il precedente ed anziano dirigente legittimamente assunto, che da decenni svolgeva quelle mansioni) e che gli stessi sarebbero i tecnici che hanno partecipato nelle commissioni giudicatrici di concorsi per assunzioni e per l’assegnazione di appalti pubblici nel Comune di Forio e nei Comuni limitrofi, le stesse amministrazioni con le quali il Comune di Forio scambierebbe favori;

merita particolare attenzione la scandalosa ed immediata rimozione del funzionario, architetto Matarese, dalle sue funzioni direttive (che svolgeva da oltre 25 anni) dopo che questi avrebbe scoperto e comunicato al sindaco e al segretario generale la liquidazione illegale di molte migliaia di euro a favore della EGO ECO S.r.l., peraltro non supportate da alcun atto di legittimazione. Tutte le liquidazioni sarebbero avvenute ad opera del dirigente della ragioneria e dei tributi (messo sotto processo per corruzione e per turbativa d’asta insieme al titolare della stessa società);

risulterebbero inoltre irregolarità nelle procedure adottate dall’amministrazione comunale di Forio per i seguenti concorsi: concorso per assunzione di vigili urbani; concorso per assunzione di 11 istruttori amministrativi; concorso per assunzione di 4 istruttori direttivi tecnici;

considerato inoltre che, a quanto risulta all’interrogante:

nonostante le illegalità e i brogli accertati nell’affidamento dell’appalto alla EGO ECO S.r.l. nel 2012, per le quali c’è stato un terremoto giudiziario, con emanazione di provvedimenti restrittivi a carico di amministratori e funzionari del Comune di Forio (per corruzione e turbativa d’asta), alla scadenza del contratto nel 2019 dopo una serie di proroghe, è stato affidato alla SUPER ECO S.r.l. l’appalto per la gestione del servizio rifiuti a Forio per i successivi 7 anni per l’importo complessivo di 31.700.000 euro, per il periodo che va dal 2020 al 2027;

l’affidamento si sarebbe svolto senza gara, adducendo motivi di emergenza legati al COVID-19 e sarebbero state valutate le offerte di solo due ditte partecipanti: la Super ECO S.r.l. e la Tecnology S.r.l. Dopo le valutazioni sia dell’offerta tecnica che economica della commissione, è stata dichiarata aggiudicataria la ditta Super ECO, che già svolgeva il servizio di raccolta a Forio, dopo il fallimento della EGO ECO S.r.l.;

è da evidenziare che la Super ECO S.r.l., società con sede a Cassino fondata nel 2015, nel 2016 è subentrata alla EGO ECO, rilevando il ramo dell’azienda;

all’interno della Super ECO S.r.l., subentrata appunto alla EGO ECO S.r.l., dall’analisi della visura ordinaria del registro delle imprese della camera di commercio di Frosinone risulta che il socio unico e rappresentante sia Carlo Ciummo, figlio dell’ex amministratore della EGO ECO S.r.l. Vittorio Ciummo (già condannato in via definitiva a 5 anni di reclusione per reati sempre nell’ambito degli appalti della nettezza urbana);

valutato inoltre che, a quanto consta all’interrogante:

dal 2010 la gestione del porto di Forio è stata affidata alla società mista “La Marina del Raggio Verde S.r.l.”, della quale l’ente comunale detiene una partecipazione del 51 per cento e il restante 49 per cento appartiene alla società privata Marina di Forio S.r.l., che per statuto è quella a cui è stata riservata la gestione del porto;

a capo della Marina di Forio S.r.l. sarebbe stato nominato il medesimo soggetto a cui si riconducono le società aggiudicatarie degli appalti di tutte le principali opere pubbliche di Forio, per le quali il consigliere comunale Stanislao Verde ha denunciato all’ANAC, con prot. n. 148182/2015, una serie di gravi illegalità e anomalie nelle procedure di affidamento;

desta preoccupazione che, a distanza di anni, nonostante le ripetute denunce alle autorità competenti (magistratura contabile e penale, ANAC) da parte di consiglieri comunali, di associazioni locali, onlus e di cittadini, alle quali la stampa locale ha dato anche ampia risonanza, nessuno sia ancora intervenuto. Molte sono le denunce di irregolarità, di inadempienze, di omissioni di pagamenti, di truffe, continui incassi in nero riguardanti la gestione del porto turistico, con grave danno economico per la collettività foriana;

i casi denunciati mettono in evidenza un intollerabile scenario che spiega la “situazione economica aziendale di perdita sistematica” della Marina del Raggio Verde. Si tratta di perdite che il Comune stesso è costretto a ripianare puntualmente ogni anno. Non è possibile che un porto turistico come quello di Forio, con tantissimi posti barca (circa 500) sempre al completo, non porti alcun beneficio economico, ma anzi considerevoli danni economici all’ente;

alla luce delle gravi perdite economiche, desta preoccupazioni e sospetti la circostanza che l’amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Del Deo, nel 2015 abbia affidato nuovamente alla medesima società Marina di Forio S.r.l. la gestione del porto per altri 5 anni, e si paventa l’ipotesi che il sindaco voglia rinnovare lo stesso affidamento gestionale per ulteriori 5 anni fino al 2025;

la popolazione, quella che rispetta le regole e che paga regolarmente le tasse, lamenta l’assenza e la cecità degli organi istituzionali di controllo dinanzi all'”allegra” gestione delle attività economiche all’interno del porto;

merita, inoltre, particolare attenzione il fatto che allo stesso Di Palo sia stata affidata anche la gestione del porto di Sant’Angelo dall’amministrazione del limitrofo Comune di Serrara Fontana, guidata dal sindaco Caruso, col quale Del Deo ha in comune anche la gestione della nettezza urbana tramite la Super ECO,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario esercitare il compito di vigilanza, assumendo iniziative per verificare la reale situazione del Comune di Forio e delle altre amministrazioni comunali, al fine di accertare eventuali responsabilità sui presunti illeciti descritti;

quali misure intenda mettere in atto per verificare la regolarità gestionale ed amministrativa del Comune di Forio, affinché si possa far luce sulle gravi irregolarità segnalate in tema di assunzioni ed appalti pubblici.