De Siano: “Pascale e Del Deo chiedete scusa al Prefetto per le vostre bugie!”

Giacomino e Del Deo – ha detto Domenico De Siano – si sono recati dal Prefetto per esporci ad una brutta figura. Come Totò e Peppino, sono andati a chiedere di decidere contro la matematica. Una sceneggiata per una vicenda così semplice e chiara che fa davvero vergogna. Rivendicare 435 voti invece di 434, quando è matematicamente impossibile arrivare a quel numero perché non ci sono materialmente le schede, è o non è una bugia?

Ma questi due vogliono governare Lacco Ameno con le menzogne, come accade a Forio?» sono queste le prime parole di Domenico De Siano a commento della conferenza stampa di Giacomo Pascale a Napoli.

«Vorrei sapere – continua De Siano – con quale faccia tosta, inoltre, il sindaco di altro comune prende l’aliscafo e va fin dal Prefetto a raccontargli una balla. Con quale faccia tosta Giacomo e Del Deo offendono la dignità e l’onore dei cittadini di Lacco Ameno?

Il presunto voto in più tanto reclamato nella sezione n. 3 – spiega De Siano – è una fake news. E’ presente solo in un video ed è un errore di conteggio, chiaramente evidenziato nei verbali. Perchè, se non lo si è ancora capito, manca fisicamente la scheda elettorale… per questo ipotetico voto! Ma per Giacomino abbiamo più voti che votanti?»

«Non voglio pensare – De Siano alza il tiro e il tono – che qualcuno di loro avesse inserito una scheda extra nell’urna falsificando il voto. Non lo voglio neanche pensare. Come potete verificare dalle foto, il totale dei votanti della sezione n. 3 è di 851; da questi vanno sottratte 7 schede bianche, 8 schede nulle e 1 contestata e non assegnata. Se la matematica non è un’opinione – conclude De Siano -, il totale fa 835. 401 a noi e 434 a loro. 434 + 401 farà sempre 835.»