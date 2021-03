De Siano: “Fateci auto demolire”

E’ questo l’ultimo atto dei Signori De Siano. La famiglia che a breve vedrà demolita la propria abitazione in Via Calosirto a Forio per una sentenza passata in giudicato 14 anni fa, vive il suo venerdì di passione tra paura e ansia da Covid.

Mentre si attende l’arrivo del risultato del tampone covid a cui è stata sottoposta la moglie del Signor De Siano, la macchina demolitoria della Procura della Repubblica ha avviato i suoi motori.

Per non aggiungere al danno la beffa, però, i signori De Siano hanno inoltrato al giudice Giovanni Cilenti una richiesta di auto demolizione con immediata cantierizzazione. Si è in attesa delle decisioni del procuratore.

Nel frattempo il Prefetto di Napoli, accogliendo i desideri del Signor De Siano ha disposto l’allontanamento della stampa.