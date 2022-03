Ida Trofa | De Siano & Co, con una nota intrisa di insinuazioni, ammiccamenti e richiami PEC all’originario fallimento della gestione Sogeat di Basentini, si rivolgono al Sindaco Pascale, al Responsabile di Ragioneria, agli Affari Generali, al Segretario Comunale Andrea Pettinato e all’Avv. Nicola Patalano quale legale incaricato per il caso in esame.

I consiglieri richiamano e puntano l’attenzione sulla nota a mezzo PEC, acquisita a protocollo comunale il 15 marzo, inviata dal dott. Domenico Posca, Curatore Fallimentare della SOGEAT srl in merito al “Sollecito adempimento indifferibile”

“I sottoscritti consiglieri comunali Domenico De Siano, Aniello Silvio, William Vespoli e Antonio Di Meglio, del gruppo “Sempre per Lacco Ameno”, in riferimento alla nota de quo, con la quale il Curatore Fallimentare richiede al Comune di Lacco Ameno parere in merito al recesso della Saba Hotels srl dal contratto di affitto di ramo d’azienda del 14.06.2021, rep. n. 13112, racc. n. 8389 e alla proposta formulata dall’Hotel Terme Presidente srl ai fini di un nuovo contratto di affitto di ramo d’azienda, responsabilmente espongono quanto segue:

“La manovra, prospettata nella nota-pec del Curatore, può essere condivisa soltanto se il cambio di conduzione dell’azienda avvenga mediante subentro nel contratto di affitto in essere, con totale accollo della debitoria maturata a oggi dalla Saba Hotels srl (uscente), da parte della “Hotel President srl” (subentrante). Una siffatta impostazione del passaggio non dovrebbe trovare obiezione da parte degli attori, considerato anche che la stessa recedente (Saba) condiziona il recesso alla sola conduzione a favore della “Hotel Terme President srl”. Certamente la Saba Hotels srl avrà il suo tornaconto, se decide di recedere nel momento in cui — per contratto — ha diritto a gestire l’azienda fino al 31.10.2022”.

Scrivono gli esponenti politici e imprenditori lacchesi, evidenziando ancora un non facile trascorso tra il comune e le società che si sono avvicendate nella gestione nell’ambito dei pagamenti e delle somme dovute con perdite che i sottoscrittori della nota definiscono devastanti. “Se la Saba Hotels srl esce fulmineamente dalla scena, chi garantisce i suoi debiti? Molto probabilmente l’attività di quest’ultima potrebbe cessare contestualmente all’agognato recesso. Viene fatto rilevare che a oggi, questa Saba, non ha ancora fornito la richiesta fidejussione finalizzata all’ottenimento di rateizzazione della debitoria di cui è gravata nei confronti del comune di Lacco Ameno. Torna salutare ricordare che l’azienda “in trasferimento” già in precedenza, sotto altra bandiera (Sogeat srl), ha mietuto molte vittime e in particolare il Comune di Lacco Ameno ha subito perdite devastanti”.

Infine, il quartetto d’opposizione avverte alzando i toni: “guai a comportarsi da irresponsabili una seconda volta”.

Per De Siano e i suoi fedelissimi “Ne consegue, quindi, l’obbligo di non prestare assolutamente consenso al programma prospettato dal Curatore Fallimentare, al quale – di contro – va chiesta opportuna attenzione, affinché l’attuale affittuaria (Saba Hotels srl) onori i debiti maturati. Considerato che nella nota-pec del Curatore Fallimentare vengono concessi 5 giorni per comunicare il dissenso e che tale nota-pec è stata acquisita a protocollo comunale in data 15.03.2022, i sottoscritti invitano e diffidano i destinatari della presente, ciascuno per il proprio ruolo, ad adoperarsi sollecitamente, in modo che la PEC di diniego pervenga oggi stesso al Curatore Fallimentare. In caso di irresponsabile omissione, certamente saranno chiamati a rispondere di persona per eventuali danni erariali che il Comune di Lacco Ameno andrà a subire”.