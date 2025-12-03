De Siano affonda Pascale: “Maggioranza sparita, figuraccia colossale”

Nel pomeriggio che doveva restituire al sindaco Giacomo Pascale un ruolo da protagonista nella battaglia sulle demolizioni, è andata in scena una fotografia politica impietosa. Una maggioranza evaporata, una seduta straordinaria convocata per lanciare da Lacco Ameno una proposta di modifica al testo sul condono edilizio e un obiettivo ambizioso che si è infranto contro la plateale assenza dei suoi stessi consiglieri. A tirarne le conclusioni, con un attacco diretto e senza sfumature, è l’ex senatore Domenico De Siano, oggi capogruppo di minoranza, che parla di “maggioranza che non esiste più” e di “figuraccia colossale”.

Il dato politico è semplice e per nulla rassicurante per il primo cittadino: dei componenti della sua squadra, solo tre hanno deciso di presentarsi. Il resto ha preferito disertare la sala consiliare proprio nel momento in cui Pascale tentava di accreditarsi come promotore di “un dialogo istituzionale costruttivo”, finalizzato alla riapertura dei termini del condono del 2003 e a una riforma che potesse offrire “risposte concrete” a un dramma sociale che da anni pesa sulle famiglie campane.

La retorica del sindaco, però, oggi ha trovato ben pochi ascoltatori. “Pascale non incanta più nessuno, neppure i suoi stessi consiglieri” affonda De Siano, fotografando un isolamento politico che va oltre il merito dell’iniziativa legislativa. E, paradossalmente, a evitare un imbarazzo istituzionale al Comune non è stata la maggioranza, ma l’opposizione.

Lo stesso De Siano spiega il perché del voto favorevole della minoranza all’ordine del giorno: “Avremmo potuto lasciarli col cerino acceso in mano, e sarebbe stato persino facile, ma abbiamo preferito il senso di responsabilità alla deriva istituzionale. Il tema delle demolizioni, che riguarda decine di famiglie lacchesi, merita almeno questo”.

Il messaggio politico, però, resta durissimo. La scelta del gruppo di minoranza viene rivendicata come gesto in favore dei cittadini, mentre il sindaco viene accusato di usare i social e le promesse come strumenti di una narrazione ormai logora. “Hai voglia a pontificare e a illudere la povera gente” attacca De Siano. “Hai voluto spararla grossa, ma alla fine ti sei ritrovato con quattro soli consiglieri e una brutta notizia che arriva dalla tua stessa casa comunale”.

La conclusione è una stilettata che fotografa l’umore di queste ore: “Il voto sarà pure un sentimento, ma i problemi dei lacchesi sono una cosa seria”.

Un pomeriggio nato per mostrare compattezza e leadership finisce così per diventare il simbolo di un fronte che si sfalda e di una stagione politica che, almeno per oggi, lascia al sindaco più ombre che prospettive.