De Micheli “Sbloccati cantieri per 11,3 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – “Negli ultimi mesi abbiamo sbloccato 11,3 miliardi tra cantieri diretti e risorse inviate agli enti locali per fare altri cantieri”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, intervenendo alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, su Rai1, a proposito dello sblocco dei cantieri. “Tutto quello che era nelle nostre possibilità di ministero, in termini di coordinamento delle stazioni appaltanti nazionali, è stato sbloccato o è in fase di sblocco. La dove c’erano progetti, gare e soldi stiamo facendo quello che c’era da fare. Rimangono problemi legati ai cantieri autostradali, perchè oltre alle concessioni con Autostrade per l’Italia legate al Ponte Morandi, abbiamo in fase di rinnovo alcuni accordi con altri concessionari autostradali e quindi prima di avviare quei lavori bisogna definire il piano economico finanziario per i prossimi 5 anni. E’ una questione di qualche mese”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).