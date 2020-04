De Luca sul caso Ischia e Serrara Fontana: “L’ASL ha fatto un lavoro eccellente”

«Ad Ischia abbiamo avuto in queste ore un problema in una casa di riposo per anziani – così il presidente De Luca durante il consueto appuntamento “Live” per fare il punto del’emergenza -. Il problema è stato gestito in maniera eccellente dall’asl Na2. La signora ospitata in questa casa-alloggio ha avuto un tampone prima di arrivare, che era negativo, è stato fatto 4giorni dopo, si era positivizzata. Sono stati isolati gli individui positivi, il problema è stato gestito in maniera assolutamente corretta e seria. Lo dico perché non manca mai chi deve fare speculazioni e sciacallaggio.

Ovviamente io in questa informativa che vi do vi tralascio tutte le scemenze. Lasciamo perdere, noi dobbiamo arrivare al risultato e non manca mai qualcuno che ha tempo da perdere e che vorrebbe farci perdere tempo. Noi non perderemo nemmeno un minuto di tempo appresso alle scemenze».

Parole che stonano con la realtà, tragica dei fatti ma che, hanno un valore politico perché arrivano all’indomani del “fuoco” contro D’Amore sparato dal sindaco di Forio, Francesco Del Deo.

Poi, De Luca, aggiunge: «Ischia, abbiamo avuto un problema all’ospedale di Pozzuoli. Vi dico queste cose perché in qualche momento abbiamo avuto, addirittura, il dubbio se mettere in quarantena qualche grande comune della Regione. Capite che mettere in quarantena un comune di 50-70-100 mila abitanti non è una cosa semplice. Grazie a Dio il lavoro di contenimento che è stato fatto, il controllo sui contatti, il lavoro di isolamento dei ceppi familiari, i cluster, è andato avanti in maniera positiva e, quindi, abbiamo tirato un sospiro di sollievo».

Il presidente della Regione Campania si riferisce alla vicenda Villa Mercede e alle conseguenti polemiche scaturite sulla diffusione incontrollata del contagio. Da quando è esploso il focolaio, infatti, sono ben 21 i pazienti contagiati, 7 gli operatori positivi al coronavirus e 1 bimbo di un anno. 2 degenti sono deceduti presso l’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno, entrambi positivi al Covid-19.