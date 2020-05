De Luca è tutto lui | #4WD

Quando un tuo valente collaboratore ti manda un messaggio WhatsApp che recita: “De Luca è stato di parola! Ci ha pagato il contributo di duemila euro”, ti rendi conto che siamo veramente alla frutta. La forza della comunicazione diventa sempre più prorompente, il marketing riesce ormai a influenzare le nostre vite, le nostre opinioni, le nostre scelte, i nostri comportamenti, oggi più che mai. E questo, ovviamente, vale anche per la politica.

Giorno dopo giorno, il Presidente della Regione Campania ha talmente esasperato la personalizzazione del suo ruolo e del suo messaggio, al punto da condizionare chi lo ascolta sul fatto che ogni provvedimento emanato sia cosa sua, solo sua, quasi di tasca sua, con una Giunta che conta e compare sempre meno e la cui visibilità è ridotta alle citazioni che, di tanto in tanto, lo “sceriffo” le concede, collettivamente o -quasi mai- individualmente. Gli stessi gruppi consiliari, sia di maggioranza che di minoranza, sono letteralmente annichiliti e, soprattutto, offuscati da un presenzialismo oltre il limite della decenza; ostaggi di una visibilità quasi incontrastabile, corroborata da un gradimento popolare su cui nessuno avrebbe scommesso fino all’inizio dell’emergenza Covid_19 e oggi difficile da smontare anche davanti alla palese inversione di tendenza sulle riaperture fin dal 18 maggio e sulle elezioni a luglio (quest’ultima opportunità fortunatamente negata dal Governo centrale).

E senza nulla togliere a Stefano Caldoro, persona perbene e amministratore fin troppo oculato al punto da perdere le elezioni del 2015 proprio per non distribuire prebende in campagne elettorale e non sottostare alle solite cofecchie demitiane, il recente orientamento della Lega Nord nel voler identificare un personaggio della “società civile” tale da smontare, da qui alle elezioni autunnali, il falso mito di questo fenomeno da baraccone di grande apparenza e poca vera sostanza, non va scartato per mera guerra di religione.