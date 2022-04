De Luca: “Da Procida notizie di pace e non di fiumi di armi” #procidacapitale

Gaetano Di Meglio – Leo Pugliese | La grande occasione. L’occasione importante. Un’isola vestita a festa e che vive il suo riscatto e il suo posto da protagonista sul palcoscenico nazionale e sotto i vessilli della cultura, dell’accoglienza, della pace e della festa.

La parata di istituzioni si è data appuntamento sull’isola di Graziella. Sull’isola che era famoso per un piccolo giardino luogo dell’anima che ieri e da oggi ha aperto i suoi confini. E il cielo di Procida è entrato tutto in una stanza.

Iniziano la nostra parata con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, nel perfetto stile deluchiano, apre ad un messaggio di pace e speranza che merita attenzione.

La sintesi estrema delle parole di De Luca è questa: “possano arrivare notizie di pace e non di fiumi di armi”.

“Con oggi – ha detto Vincenzo De Luca -, Procida è capitale della cultura per il 2022 è un’occasione straordinaria per rilanciare l’immagine dell’Italia nel mondo, l’immagine della Campania, l’immagine di Procida ed è un’occasione anche per recuperare un flusso turistico importante. Dopo i colpi che abbiamo subito nei mesi scorsi a causa della guerra in Ucraina – continua il presidente De Luca – e del blocco di alcuni flussi turistici importanti, questa è un’occasione anche per riproporre grandi valori di umanesimo e grandi valori di cultura. Procida, le isole e il mare sono un’occasione, come sempre, di incontro, di scambio culturale e di incontro fra i popoli. Ci auguriamo che da Procida possa arrivare questo messaggio: c’è bisogno di ascolto, di dialogo, di unire le culture, non di alimentare i fiumi di odio. Ci auguriamo, davvero, che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, possano arrivare notizie di pace e non di fiumi di armi che arrivano per proseguire questo conflitto”.

foto Pasquale Gargano

Alle parole di De Luca, fanno eco quelle del presidente della Camera, Roberto Fico, che traccia un profilo più personale dell’evento.

“Oggi siamo qui a Procida come istituzioni, perché siamo tutti contenti per Procida, per i procidani e siamo contenti del lavoro che ha fatto questa amministrazione con il proprio sindaco. Oggi Procida, possiamo dire, diventa ufficialmente capitale della cultura italiana e avrà un programma straordinario a cui tutti possono prendere parte. Io personalmente ho un rapporto molto intenso con Procida da sempre, fin da quando venivo con i miei genitori ed è stata sempre la mia isola. È un po’ l’isola dell’anima.”

Al Presidente i giornalisti chiedono anche dei servizi sulle isole e i problemi legati all’insularità.

Le isole devono essere garantite perché a volte è un problema anche di altre isole e a Procida devono essere garantiti tutti i servizi essenziali e sicuramente l’ospedale un servizio importante, un presidio per tutti i cittadini e quindi all’interno di una sanità generale programmata da regione e dal governo. Godiamoci questa giornata di festa, di bellezza, di realizzazione e comunque anche nel futuro, che adesso diventerà un’isola ancora più famosa di com’era”

Il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, si apre per il golfo un palcoscenico nazionale ed internazionale.

“Questo è una giornata storica per Procida, per Napoli, per l’intera Area Metropolitana. Un grande segnale della vivacità culturale delle nostre comunità e della grande ampiezza dell’offerta culturale e turistica che noi proponiamo. Oltre ad essere un momento molto bello e, questa occasione crea un palcoscenico nazionale e internazionale per un’isola che un po’ interpreta quelle che sono le grandi caratteristiche del nostro Golfo. Non solo una sua dimensione internazionale, ma anche una sua grande dimensione culturale. Un grande valore delle comunità che abitano le isole del Golfo.

Siamo un po’ superstiziosi – continua Manfredi -, e non usiamo il definitivo ma, sicuramente, questo è l’anno del rilancio. I dati che abbiamo degli arrivi su Napoli e in tutta l’area metropolitana sono molto importanti, abbiamo prenotazioni molto significative le per quelle alberghiere abbiamo già il tutto esaurito. Segnale di un grande ritorno del turismo sia nazionale che internazionale a Napoli e nel Golfo di Napoli. Questo è quello che ci aspettavamo e quello che vogliamo e quello su cui lavoreremo nei prossimi anni utilizzando questa straordinaria occasione di Procida Capitale della cultura”.

Ai giornalisti che chiedono dell’arrivo del presidente della Repubblica, Manfredi si concede in maniera schietta e sincera: “Il presidente Mattarella è un amico di Napoli, della Campania ed è sempre vicino alle nostre esigenze. Ama tantissimo la nostra città, il nostro territorio e il nostro Golfo. Il fatto che stia qui e che poi ritorni in Campania nel mese di aprile è veramente un segnale di grandissima vicinanza alle nostre comunità, alle nostre amministrazioni. Sono estremamente grato al Presidente per l’affetto che ripone nei nostri confronti e per l’attenzione concreta e fattiva che in qualsiasi occasione dimostra per Napoli e per l’Area Metropolitana. E’ importante che ci sia questo rapporto”

“Abbiamo fatto un grande lavoro come ASL proprio per Procida Capitale della Cultura e speriamo – aggiunge il direttore Antonio D’Amore – che vada tutto bene. Abbiamo disposto un servizio di soccorso e di primo soccorso. Ci sono anche tante novità, ma speriamo che non ce ne sia bisogno e che tutto proceda senza il nostro intervento”

Per l’assessore al turismo della Campania, Felice Casucci, siamo davanti ad un “impegno importante assunto già qualche anno fa con Procida e portato a termine. Siamo circondati da un grande numero di persone e da tanto entusiasmo. Comincia questa esperienza che è un’esperienza che costituisce una grande occasione per l’isola ma anche per tutta la Campania. Questa è veramente la sintesi di ciò che accadrà: tanti eventi e tante manifestazioni con la volontà di esserci, di ripartire e di realizzare tutte il programma che ci siamo prefissati”