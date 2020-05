De Luca dà il colpo di grazia all’isola: chiuse le piscine termali

Gaetano Di Meglio | Partiamo dalla buona notizia. «Abbiamo un’interlocuzione con la Regione. Sia Federterme che Federalberghi Terme e Associazione Termalisti – ci ha detto Ermando Mennella – stanno lavorando per un protocollo condiviso che porterà all’apertura delle piscine termali e di acqua di mare. Ricordo che le prestazioni termali garantite dal SSN sono possibili e non sono state sospesi. Oggi stiamo lavorando per con l’Unità di Crisi per aprire anche gli altri servizi ( tra cui la piscina ed altri servizi termali che non rientrano nei Lea ).

In questi giorni, sia come albergatori che come termalisti, noi associazioni di categoria – aggiunge il presidente di Federalberghi Isole Minori – stiamo lavorando per far redigere dei protocolli applicabili garantendo sia la salute dei lavoratori sia quelle dei clienti, sicuramente non ospedalizzando l’albergo o le terme. La preoccupazione maggiore è quella di evitare oneri inutili che gravino sulle aziende (molto spesso mi sembra che sia solo una soluzione per far lavorare società di sanificazione, venditori di fantomatiche macchine di sanificazione, laboratori di analisi e consulenti di sicurezza che pensano solo alla loro ricchezza)»

Veniamo ai dolori. Il colpo di grazia è tutto in una riga: “E’ consentita l’attività delle piscine, escluso quelle con acqua di mare e termali.”

Questo rigo, diffuso dalla Regione Campania è il colpo di grazia al nostro turismo, alla nostra economia e al nostro futuro.

Non ci lasceremo in lunghe disquisizioni, però, è necessario sottolineare che dal 26 aprile, quando il Decreto del Presidente Conte che “chiudeva le piscine” è stato firmato, la voce dei sindaci dell’isola non si è mai sentita. E confermano il loro essere lontani dalla realtà, lontani dai veri problemi dell’isola e, come al solito, impreparati.

Il paragrafo che chiude la maggior parte dei nostri centri termali è questo: “Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare”.

Poche parole per gettare l’isola di Ischia, in particolare, un cono di depressione come non mai. Fa più male questo rigo (E’ consentita l’attività delle piscine, escluso quelle con acqua di mare e termali) che tutti i contagi, tutte le crisi e tutti gli altri problemi che, ancora, abbiamo come irrisolti (traffico, depurazione, logistica, trasporti).

Purtroppo, mentre i privati valutano gli investimenti da fare, mentre provano a far quadrare i conti, nel silenzio istituzionale più assoluto, arriva il colpo di grazia. Quasi definitivo. Dalla Regione Campania!

Non è pensabile arrivare a questo punto e ritrovarsi con l’annuncio di “mister De Luca”, lo sceriffo d’Italia, famoso per il lanciafiamme e altre amenità, comunicare che le “piscine termali” sono chiuse.

Significa dire che Ischia è chiusa! Significa dire ai potenziali clienti “non venite”.

I cavilli e le differenze (minerale, termale, di mare, col cloro, senza cloro) non hanno nessun valore, il messaggio che arriva è chiaro: “E’ consentita l’attività delle piscine, escluso quelle con acqua di mare e termali”.

Avremo un segno? Avremo una reazione? I sindaci batteranno un colpo o faranno finta di nulla come hanno fatto fino ad ora? Purtroppo abbiamo il facile presentimento di essere cassandre scontate.