De Luca arrivi liberi sulle isole ma con controlli a campione

Dopo la lettera dei sindaci e la preghiera di riapertura totale per le Isole del golfo di Napoli, il governatore della Regione Campania ha annunciato nuove aperture in vista per la Campania ed una apertura a metà per le isole. Insomma una via di mezzo rispetto alle richieste dei primi cittadini.Il presidente De Luca ha anticipato nel corso del suo ultimo live istituzionale sulla fase 2 l’emissione di una nuova ordinanza che prevede da ieri sera: la ripresa di attività di drive in e cinema all’aperto; nei week end, l’apertura dei bar è estesa alle 2 di notte, mentre resta il divieto di asporto per alcolici dopo le 22; da lunedi riapriranno le aree di gioco per bambini e i servizi per l’infanzia e l’adolescenza; saranno anticipate a lunedi le attività di wedding; l’arrivo sulle isole sarà consentito non soltanto con i traghetti, mentre saranno effettuati controlli a campione per i viaggiatori. E’allo studio, inoltre, una ordinanza che prevederà aiuti per alberghi e bed and breakfast fino a 7 mila euro. Tutto a 24 ore del primo giorno ufficiale di contagi zero in campania dopo tre mesi di angosce.