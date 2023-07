De Laurentiis: “Un evento particolare ad Ischia, una nave dei pirati sbarcherà al Castello Aragonese”

C’è stata menzione speciale anche per l’isola d’Ischia nel lunedì azzurro targato Napoli. Su una nave MSC, il club Campione d’Italia ha presentato le nuove maglie che avranno il marchio dell’azienda di Gianluigi Aponte come main sponsor per la prossima stagione sportiva. L’evento ha messo in risalto anche il siparietto tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo De Luca, oltre a rivelare le casacche con lo Scudetto sul petto. Nel suggestivo video presentazione “From Napoli to the World”, i partenopei hanno esaltato i simboli del territorio, enfatizzando altresì Capri e i suoi Faraglioni. Show da parte del Governatore della Campania che, sulla questione, ha replicato: “Ci siamo solo permessi di dire a De Laurentiis, siccome Ischia era un po’ in difficoltà adesso col turismo, di utilizzare uno scatto dell’isola. Non ci siamo riusciti perché il presidente dice che ci vuole un’immagine iconica”. Immediata la risposta del patron del Napoli che ha rivelato: “Tutto quello che tu investi nel Calcio Napoli ha un ritorno notevole e quindi noi faremo una nave di pirati che sbarcherà al Castello Aragonese di Ischia”. L’obiettivo di De Luca è riportare l’attenzione sull’Isola Verde che ha avuto qualche difficoltà quest’anno in termini di turismo, soprattutto a causa dei danni provocati dalla frana che ha colpito Casamicciola il 26 novembre 2022.