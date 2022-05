De Laurentiis: excusatio non petita… | #4WD

L’unico dato interessante tra tutte le corbellerie affermate dal presidente del Napoli e suo figlio nella loro ultima esternazione pubblica in conferenza stampa è stato quello relativo al monte ingaggi, laddove è stato affermato che il Milan ha vinto lo scudetto con quaranta milioni di euro annui in meno di stipendi ai calciatori rispetto al Napoli. Effettivamente è un dato che fa riflettere, ma non certo per quello che è lo scopo di De Laurentiis (giustificare un’ulteriore riduzione), ma per dimostrare ancora una volta -ammesso ce ne fosse ancora bisogno- di quanto male lui e Giuntoli abbiano speso i loro soldi in calciatori negli ultimi anni.

Ecco, in altre parole il padrone del vapore si è autoaccusato di quanto ai tifosi con un tantino di sale in zucca è chiaro da tempo: aver pagato i propri calciatori quaranta milioni l’anno in più dei neo-campioni d’Italia e non aver vinto un beato fischio significa non essere stato capace di mettere insieme una rosa completa e sufficientemente in grado di correre a testa alta e fino in fondo in almeno una delle competizioni da disputare. E com’è altrettanto noto, allorquando certe carenze si sono palesate sia prima dell’inizio del campionato sia in corso d’opera, in entrambi i casi ci si è guardati bene dal metter mano alla tasca e porvi rimedio.

Il resto, invece, è solo figlio di quella spocchia più insopportabile di sempre che caratterizza padre e figlio ogni qualvolta aprono bocca e che non vale più la pena né di commentare né di menzionare. Come quando AdL si è permesso di parlare di questioni di “vil danaro” a proposito del rinnovo di Mertens e Koulibaly, come se all’insegna di ogni sua valutazione societaria compiuta da parte sua vi fosse unicamente cuore e tifo e non l’unica cosa che conta: il bilancio. O come, quando alla domanda di un giornalista sulla possibile prosecuzione della partnership con la Val di Sole per il ritiro estivo, il figlio vicepresidente abbia risposto con il più classico dei “Fatti i c***i tuoi!”.

Adda passà ‘a nuttata… ma quando?