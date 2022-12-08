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De la Fuente è il nuovo ct della Nazionale spagnola

Redazione Web
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MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Luis De la Fuente è il nuovo ct della Nazionale spagnola. Prende il posto di Luis Enrique, che ha interrotto la sua avventura con le Furie Rosse dopo la delusione ai Mondiali in Qatar, e per la Federcalcio iberica è una scelta “casalinga”, dal momento che De la Fuente proviene dall’Under 21. Il nuovo commissario tecnico, 61enne, ha giocato nell’Athletic Bilbao, con il quale ha vinto anche due campionati spagnoli. La sua carriera nelle Nazionali è cominciata nel 2013, con l’Under 19. Nove anni dopo l’approdo nella Nazionale maggiore, che guiderà a marzo contro Norvegia e Scozia, nei match di qualificazione agli Europei del 2024. De la Fuente sarà presentato lunedì 12 dicembre alle 12.30.
– foto LivePhotoSport –
(ITALPRESS).
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