De Filippis: “Ischia, qui mi sento in famiglia. Darò ancora di più per questi colori”

Il nuovo attaccante gialloblù, reduce da esperienze in Spagna e Malta, racconta le sue prime sensazioni: dall’accoglienza dei tifosi alla sfida di Cassino, fino allo stimolo di lavorare accanto a dirigenti che hanno scritto pagine importanti di calcio



Arriva a Ischia con entusiasmo e la voglia di dimostrare tutto il suo valore dopo quattro stagioni all’estero. Manuel De Filippis, classe 2004 di Alatri, è un attaccante duttile, capace di giocare in più ruoli del reparto offensivo. Cresciuto tra Lazio e Salernitana, ha maturato esperienze importanti in Spagna e a Malta, dove ha vinto il titolo di capocannoniere della Youth Premier League. Ora la chiamata dell’Ischia, accolta con convinzione: “Orgoglioso di indossare questa maglia e pronto a dare il massimo per i colori gialloblù”, aveva detto al momento dell’ufficialità. Dopo l’eliminazione di Coppa con la Paganese, domenica inizierà il campionato sul campo del Cassino.

Manuel, nuova vita a Ischia. Dopo la gara con la Paganese adesso inizia il campionato: non ci sono punti da regalare e bisogna combattere fino alla fine. Quali sono le tue sensazioni?

La squadra si sta preparando bene e siamo pronti per domenica. Sicuramente daremo il massimo, già a partire dall’esordio, e da lì in poi in ogni partita.

Ad Ischia il calcio è molto sentito, come in tutto il Sud. Tu non fai parte del gruppo storico degli ischitani: senti il peso e la responsabilità di questa maglia?

Sì, la responsabilità si sente, ed è bello viverla. Appena arrivato ho percepito subito il calore dei tifosi, che mi hanno accolto come in una famiglia. Questo stimola ancora di più a dare il massimo. Voglio dare qualcosa in più rispetto al passato, per rendere fieri i tifosi e la società.

Domenica si va a Cassino per l’esordio in campionato. Come vi state preparando?

La stiamo preparando con concentrazione e consapevolezza. Stiamo lavorando bene durante la settimana, il mister è molto preparato e ci guida al meglio. Sappiamo che sarà una gara difficile, ma daremo tutto e sono sicuro che arriveranno grandi soddisfazioni.

A Ischia c’è una società composta da persone che hanno fatto la storia del calcio, da Taglialatela a Ferrante. Quanto è stimolante per voi giovani avere dirigenti con un passato così importante?

Si sente eccome. Per noi è uno stimolo avere vicino persone che hanno calcato i grandi campi e vissuto il calcio che ci ha fatto innamorare. Sono lì a darci consigli ogni giorno, su come migliorare in campo e fuori, e questo ci aiuta a crescere. Siamo guidati da loro e questo ci dà forza: ci sono ottime sensazioni e siamo sicuri che riusciremo a fare bene.