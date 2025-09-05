venerdì, Settembre 5, 2025
type here...
SERIE DSPORTISCHIA CALCIO

De Filippis: “Ischia, qui mi sento in famiglia. Darò ancora di più per questi colori”

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Il nuovo attaccante gialloblù, reduce da esperienze in Spagna e Malta, racconta le sue prime sensazioni: dall’accoglienza dei tifosi alla sfida di Cassino, fino allo stimolo di lavorare accanto a dirigenti che hanno scritto pagine importanti di calcio

Arriva a Ischia con entusiasmo e la voglia di dimostrare tutto il suo valore dopo quattro stagioni all’estero. Manuel De Filippis, classe 2004 di Alatri, è un attaccante duttile, capace di giocare in più ruoli del reparto offensivo. Cresciuto tra Lazio e Salernitana, ha maturato esperienze importanti in Spagna e a Malta, dove ha vinto il titolo di capocannoniere della Youth Premier League. Ora la chiamata dell’Ischia, accolta con convinzione: “Orgoglioso di indossare questa maglia e pronto a dare il massimo per i colori gialloblù”, aveva detto al momento dell’ufficialità. Dopo l’eliminazione di Coppa con la Paganese, domenica inizierà il campionato sul campo del Cassino.

Manuel, nuova vita a Ischia. Dopo la gara con la Paganese adesso inizia il campionato: non ci sono punti da regalare e bisogna combattere fino alla fine. Quali sono le tue sensazioni?
La squadra si sta preparando bene e siamo pronti per domenica. Sicuramente daremo il massimo, già a partire dall’esordio, e da lì in poi in ogni partita.

Ad Ischia il calcio è molto sentito, come in tutto il Sud. Tu non fai parte del gruppo storico degli ischitani: senti il peso e la responsabilità di questa maglia?
Sì, la responsabilità si sente, ed è bello viverla. Appena arrivato ho percepito subito il calore dei tifosi, che mi hanno accolto come in una famiglia. Questo stimola ancora di più a dare il massimo. Voglio dare qualcosa in più rispetto al passato, per rendere fieri i tifosi e la società.

Domenica si va a Cassino per l’esordio in campionato. Come vi state preparando?
La stiamo preparando con concentrazione e consapevolezza. Stiamo lavorando bene durante la settimana, il mister è molto preparato e ci guida al meglio. Sappiamo che sarà una gara difficile, ma daremo tutto e sono sicuro che arriveranno grandi soddisfazioni.

A Ischia c’è una società composta da persone che hanno fatto la storia del calcio, da Taglialatela a Ferrante. Quanto è stimolante per voi giovani avere dirigenti con un passato così importante?
Si sente eccome. Per noi è uno stimolo avere vicino persone che hanno calcato i grandi campi e vissuto il calcio che ci ha fatto innamorare. Sono lì a darci consigli ogni giorno, su come migliorare in campo e fuori, e questo ci aiuta a crescere. Siamo guidati da loro e questo ci dà forza: ci sono ottime sensazioni e siamo sicuri che riusciremo a fare bene.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos