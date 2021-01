De Crescenzo contro l’Ufficio di Piano. Per i comuni arriva un avvocato da 4mila euro…

Arriva l’incarico legale conferito dal Comune d’Ischia in esecuzione di quanto deciso dal Coordinamento istituzionale dell’Ambito N13 per difendersi dal ricorso al giudice del lavoro promosso da Concetta De Crescenzo. Nel frattempo sostituita da Paola Mazzella al coordinamento dell’Ufficio di Piano e tale scelta è stata confermata nell’ultima riunione del Coordinamento.

Una vertenza di lavoro che si intreccia e favorisce le solite strategie politiche. Il ricorso al giudice del lavoro è stato notificato il 7 luglio scorso ma l’udienza è fissata per il 2 febbraio dinanzi al giudice A. Bonfiglio e dunque il tempo stringe. La De Crescenzo ricorre contro l’Ufficio di Piano da cui è stata “estromessa” per «la disapplicazione e/o l’annullamento del verbale del Coordinamento Istituzionale del 30.01.2020, della Deliberazione di G.M. n.7/2020 e del Decreto Sindacale n.5/2020».

Ebbene, nella determina adottata dal funzionario del Servizio Sociale Irene Orsino si riporta appunto il verbale del Coordinamento Istituzionale del 10 dicembre scorso in ordine alla ovvia decisione di resistere costituendosi in giudizio, di cui la Giunta di Ischia ha già preso atto con propria delibera: «Il Coordinamento, all’unanimità dei presenti, stabilisce di incaricare l’Avvocato Prof. Francesco Santoni del Foro di Napoli di rappresentare l’Ambito dei Comuni Na13 e l’Ufficio di Piano nel giudizio davanti al Giudice del Lavoro sul ricorso proposto da De Crescenzo Concetta avverso Ambito N13 e i Comuni dell’Isola di Ischia e Procida incaricando il Presidente del Coordinamento Istituzionale di procedere al conferimento del relativo mandato».

La nomina formale del difensore spetta comunque al Comune d’Ischia in quanto capofila dell’Ambito e titolare della delega per la gestione in forma associata dei servizi sociali.

Incarico dunque affidato all’avv. Francesco Santoni, «in quanto legale di comprovata esperienza nella materia giuslavoristica».

Il compenso stabilito ammonta a 3.000 euro oltre Iva, Cpa e spese e comprende anche l’eventuale transazione. La spesa complessiva impegnata è di 4.377,36 euro.

Una vertenza di lavoro tutta da seguire, per i retroscena e le ripercussioni politiche che la rendono particolarmente interessante…