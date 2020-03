Gaetano Di Meglio | Davvero c’era bisogno di questo lazzaretto? Davvero c’era bisogno di questa corsa all’affidamento diretto? Davvero c’era la necessità di fittare un albergo per consentire ai cittadini, obbligati dalla Regione Campania a pesare sulle casse comunali?

Davvero c’era bisogno di creare questo posto e non chiedere ospitalità per questi casi al già disponibile Palazzo Reale?

La nota del Ministero parla chiaro. Ci sono 25 camere per 57 posti letto a disposizione di chi deve sostenere una quarantena.

Con le norme in vigore qui da noi, infatti, non c’è differenza tra chi proviene dall’estero o da chi è sintomatico: entrambi vanno in quarantena per 14 giorni.

Perché non partire con queste qua? Perché al Palazzo Reale non si fa felice nessun editore? Perché il Palazzo Reale non garantirà nessun servizio critica zero? Ma, al netto di tutto di questo, se davvero esiste il problema dell’alloggio per queste persone che arrivano ad Ischia e che devono restare in autoisolameto volontario per 14 giorni, non era più logico, prima di spendere soldi pubblici, provvedere ad un servizio più smart e di controllo. Proprio con il Palazzo Reale? Arrivi al Palazzo Reale, ti faccio il tampone, aspetti la conferma e torni a casa tua in quarantena.

Non spendi soldini pubblici che puoi usare per altro. Non crei lazzaretti. Non alimenti la tensione civile e, soprattutto, la smetti con questa paura infondata del contagio che viene da fuori. Questa schifosa vena d’odio che si alimenta, giorno dopo giorno, caso dopo caso, fuga di notizie dopo fuga di notizia solo qui da noi.