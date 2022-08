Davide Trofa: «È un’Ischia più completa»

Non poteva che essere lui il primo marcatore stagionale dell’Ischia. Il capitano Davide Trofa, vero e proprio trascinatore di questo primo scorcio di stagione, sempre davanti a tirare il gruppo negli allenamenti, mai a risparmiarsi durante le partitelle, ha sbloccato il risultato del derby di coppa contro il Real Forio. Un ex con il dente avvelenato con la realtà turrita per questioni non legate al calcio ma a fatti che per fortuna il calcio aiuta a stemperare, a far dimenticare. Il “pallone” a volte sa regalare momenti belli come quello di domenica scorsa. Il rettangolo verde spesso restituisce qualcosa che ti è stato tolto, regala emozioni.

E non nascondiamo che al gol del capitano dell’Ischia, dalla tribuna abbiamo avvertito una sensazione che raramente si prova. La materializzazione di un qualcosa di inconscio per un ragazzo che da sempre è la massima espressione della genuinità, oltre che dell’attaccamento alla maglia che indossa. La prima pagina di ieri, il giusto premio per Davide Trofa che è il simbolo dell’Ischia ripartita grazie alla cocciutaggine di Pino Taglialatela. «Il risultato è importante perché ci consente di fare un pensiero concreto alla qualificazione al secondo turno – afferma il capitano dopo il derby – ma la cosa fondamentale era prendere il ritmo partita, mettere minutaggio nelle gambe e cercare l’amalgama con i nuovi compagni. Un buon inizio e un momento di difficoltà durante la gara ci possono stare perché la nostra squadra è composta da molti calciatori nuovi. Nel primo tempo secondo me abbiamo giocato bene contro un Real Forio organizzato, cercando di gestire la palla, costruendo qualche occasione per segnare il 2-0. Poi abbiamo rischiato di subire il pareggio. Ci sono cose da aggiustare, altre da resettare, ma per noi tolta l’amichevole a Pozzuoli si tratta pur sempre della seconda partita che disputiamo. E’ stato un buon test per il nostro prosieguo».

Che stagione si aspetta Trofa? I nuovi innesti hanno completato l’ossatura dell’Ischia? «Negli anni passati avevamo una buona squadra ma avevamo qualche ruolo scoperto, con calciatori che non erano presenti in rosa – spiega il capitano –. La società ha lavorato, ha fatto sì che arrivassero pedine nuove in grado di darci una mano e secondo me qualitativamente e tecnicamente sono molto validi. Adesso bisogna trovare la giusta quadratura, pensando partita per partita e vedere dove riusciamo ad arrivare».

Con Trofa si entra nello specifico della partita. L’atteggiamento del Real Forio nella ripresa è cambiato, Monti ha inserito la seconda punta, effettuando una vera e propria rivoluzione in chiave tattica che ha creato qualche difficoltà all’Ischia. «L’approccio al secondo tempo è dovuto ad un fatto mentale più che alle variazioni apportate dal Real Forio – commenta Trofa –. Abbiamo abbassato il ritmo, subendo un paio di azioni pericolose, col Real Forio che è pervenuto al pareggio. Dopo il cooling break siamo riusciti di nuovo a dare intensità, costruendo molte occasioni. Anche i cambi sono stati importanti. In rosa ci sono pedine che possono darci una mano e si è visto già in questa partita».

Sulla prova e sulla squadra in generale del Real Forio, Trofa dice che «si sa che sono tutti buoni giocatori, la squadra è organizzata e c’è entusiasmo. Mi aspettavo una partita del genere, una partita difficile. Di fronte avevamo un gruppo valido e organizzato, ce l’aspettavamo del resto. Il Real Forio ha fatto la sua partita – aggiunge Davide – ha cercato di mantenere il campo per tutta la durata. Poi nel finale gli avversari sono venuti un po’ meno dal punto di vista atletico e ne abbiamo approfittato».