Davide Trofa, AUSILIARIO d’attacco. Buonocore butta un sasso nell’attacco stagnante dell’Ischia

Se la questione continua a tenere banco (un po’ di stiamo anche marciando) è perché gli idioti vanno sempre messi in ordine e a cuccia. Ci vuole un po’, ma, alla fine, poi a cuccia vanno sia perché sono idioti, sia perché – nel 99% dei casi – hanno torto e non hanno argomenti.

Piccolo recap. L’Ischia sbaglia quattro partite, Buonocore lo dice tra i denti, lo evidenziamo prima con una leggera sottolineatura e poi, quando la stessa circostanza si ripete, lo abbiamo fatto con l’evidenziatore. Se si fosse verificata ancora, beh, allora, avremmo preso il pennarello rosso a punta larga e lo avremmo cerchiato. Perchè? Perché questo è il nostro compito.

Questo giornale sa bene chi è e dove vuole andare. Lo stile che abbiamo deciso di adottare, fin dal primo articolo, è ben definito con alcuni termini anglosassoni: ci piace essere dei “watchdog” e dei “muckraker” (chi vuole, può googolare) e, come tali, non svolgiamo funzione né di addetto stampa, né di passa veline, né di dirigenti esterni. Chiarito questo piccolo concetto, passiamo al problema di cui, ancora oggi, l’Ischia è ammalata.

I tifosi (questa volta usiamo il termine in maniera più allargata, e non solo riferita a quell’orda di persone che augurano la morte con un tumore in testa agli altri) si sono fermati al titolo e hanno tirato giù la loro sentenza. Una sentenza che, di fatto, è sepolta sotto tutte le dichiarazioni del loro massimo guru: Enrico Buonocore e, soprattutto, dalle sue azioni.

L’Ischia ha problemi d’attacco? Si! L’Ischia è prima in classifica? Si! L’Ischia ha segnato 20 gol? Si! Mi sembro Cassano 😉 Chapeau!

Eppure, domenica al Mazzella abbiamo visto un’Ischia diversa. Una squadra con una reazione d’orgoglio e con una fame che non avevamo visto nelle ultime 4 o 5 partite tra coppa e campionato.

L’Ischia ha così grandi problemi d’attacco che, al netto degli errori della difesa avversaria, Enrico Buonocore è stato costretto a far indossare a Davide Trofa, oltre alla fascia di capitano, anche una figurativa pettorina identificativa. Un ausiliario dell’attacco che Buonocore, Lubrano e Taglialatela avevano disegnato ad inizio anno. Se costruisci una squadra con Padin, Simonetti, Scalzone, Starita e De Luise, quando sei costretto a mettere Davide Trofa così avanzato nello schema di gioco, è evidente che stai mettendo un correttivo all’intero sistema.

Una scelta che mette imbarazzo, un sasso buttato lì, nell’attacco che stagna e che ci ha visto penare con i fanalini di coda di un girone che, tra l’altro, stiamo guidando e dominando. Enrico Buonocore e Franco Impagliazzo stanno facendo un grande lavoro e il ragazzo della Spiaggia di San Pietro, su ogni altra caratteristica, sta dimostrando di essere onesto, sincero, vero e obiettivo.

Il fatto che una parte dell’Ischia (quella che fa il tifo e che, per preconcetti e pregiudizi, sarà sempre contro chi scrive facendo aumentare la valutazione del mio io in maniera esponenziale) non riconosca di avere dei problemi è la prova che il mondo ischitano ha sempre avuto: una metastasi cognitiva che ha portato ai sempre più numerosi disastri e fallimenti. Cento anni di storia caratterizzata più dai suoi fallimenti che dai successi.

Bene, l’Ischia ha un attacco che rispetto al suo disegno iniziale non funziona. Se funzionasse non avremmo Filippo Florio realizzatore di 3 gol e non avremmo avuto bisogno di mettere Davide Trofa, con tanto di pettorina, a fare dell’ala destra del tridente l’attacco. E il fatto che Davide Trofa ci sia riuscito grazie al suo essere coraggioso, caparbio e affamato, non significa che l’Ischia non ha problemi.

Così come non possiamo girarci dall’altra parte e chiudere gli occhi ogni volta che gli avversari tirano un calcio piazzato o vanno sul calcio d’angolo. Enrico Buonocore è ripartito proprio da questi due fattori. Per l’attacco ha dovuto cambiare posizione a Davide Trofa e per i calci piazzati, invece, ha detto “lo sappiamo, ci stiamo lavorando” e dobbiamo studiare ancora di più come ci ha mostrato la difesa gialloblù sul calcio d’angolo calciato dal Villa Literno quando Gemito si è superato con un gesto atletico da vedere mille volte.

Enrico Buonocore, durante i suoi attacchi al Dispari, ha detto che non dobbiamo valutare le gare solo dal risultato ma dall’intera prestazione. Mister, è proprio quello che facciamo. Guardiamo oltre al risultato e guardiamo tutto. Ma proprio tutto.

Lo abbiamo già detto e già scritto: l’Ischia contro il Villa Literno ci è piaciuta. Ci è piaciuto il piglio, il coraggio, la mentalità, la voglia di vincere. La fame di gol dimostrata da Davide Trofa che, come un rapace, come un’aquila reale, si è piombato sull’errore Merola e ci ha regalato la prima gioia. Quella fame che, dimostrata ad inizio gara, ha visto poi Simonetti rubare palla, avanzare e servire Scalzone che poi è andato in rete.

Dopo Villa Literno, Buonocore lo ha detto: “è questa l’Ischia che siamo noi e che vogliamo essere” e poi ha detto “abbiamo ripreso la strada che avevamo perso”. Quale strada aveva perso l’Ischia? Quella di segnare? Quella di vincere? Quella di giocare con gli occhi di tigre (come diceva il presidente Marco Ielasi e non Enrico Letta)? È tutto molto semplice, Enrico Buonocore si era reso conto che giocavamo minuti e minuti senza riuscire a segnare a ha messo Davide Trofa avanti a tutti? Si!

All’inizio volevo dire che Davide Trofa era stato la stampella dell’attacco claudicante dell’Ischia. Poi ho visto qualche profilo e, allora, beh, ausiliario è il miglior termine. 71 a tutti!