Davide Laezza: “Un assessorato per le politiche giovanili e attenzione ai diritti dei giovani”

Davide Laezza, 21 anni è il più giovane aspirante consigliere a partecipare a questa tornata elettorale a Forio e lo fa tra le fila della lista Forio Democratica, con Stani Vede Sindaco. Davide è il più giovane, ma accanto all’entusiasmo dei suoi 21 anni, porta anche le competenze che sta acquisendo all’Università dove studia Scienze Politiche e l’esperienza come presidente dell’Associazione “E poi ritorniamo”, che ha fornito ispirazione alla sua candidatura e ai punti del suo programma. Una candidatura, questa, che c’è da tenere d’occhio soprattutto per gli intrecci politici che ci sono alle spalle del giovane candidato. Il lavoro di “zio” Pezzullo e della famiglia intera racconta di un base larga e credibile che supera anche i confini prettamente foriana.

Nel frattempo, per comprendere anche il modo di agire diverso, Davide Laezza ha lanciato la sua candidatura all’enoteca Vino &Co. circondato da tanti ragazzi con i quali ha discusso e si è confrontato sul futuro di Forio.

“Dal nostro incontro – ci ha detto – è emersa la necessità di spazi per i giovani, aule studio e spazi pensati per lo smart working, ma anche spazi sociali e ricreativi gestiti direttamente dai ragazzi per i ragazzi e maggiori eventi sportivi”. Ma quello che chiedono i ragazzi alla nuova amministrazione, prosegue il candidato di Forio Democratica, è anche “maggiore trasparenza sulle gare e in generale sulle attività amministrative e una vicinanza al modo del lavoro giovanile. In questa ottica la nuova amministrazione dovrà impegnarsi sia a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori più giovani sia a supportare maggiormente l’imprenditoria giovanile aiutando a conoscere le diverse opportunità introdotte dalla Regione, dallo Stato e dall’Europa ed anche ad intercettare i finanziamenti disponibili”.

Ma Forio è anche turismo e quello che vorrebbero i ragazzi è una promozione territoriale al passo coi tempi “un marketing – dichiara Lezza – che sfrutti le potenzialità dei social e delle nuove tecnologie per attirare una fascia di turisti più giovani, ai quali offrire maggiori opportunità di divertimento che siano comunque compatibili con il turismo che storicamente arriva sulla nostra isola”. E per i turisti, ma non solo, Laezza sottolineala necessità di “una maggiore continuità territoriale con l’incremento del numero di aliscafi da e per il Comune del Torrione”,

In conclusione, Davide Laezza sottolinea l’impegno assunto da Stani Verde per la creazione di un assessorato per le politiche giovanili, che in qualche modo possa “garantire la risposta dell’amministrazione alle istanze dei giovani”.