Davide Laezza, “subito il Forum dei giovani e delle associazioni”

David, sei il volto giovane del consiglio comunale. Ce l’hai fatta, è ufficiale.

Si, è un’emozione indescrivibile, è da stanotte che aspetto questo momento. E’ un’emozione veramente enorme – ha detto il consigliere comunale di Forio che ha solo 21 anni – e quando senti che viene pronunciato il tuo nome ufficialmente, vuol dire che è finita. Ora sento di potermi rilassare anche se, sino ad ora, non avevo ancora avuto il momento del crollo totale. La prossima settimana sarà quella decisiva perchè non c’è altro tempo da perdere e bisogna subito partire oer lavorare. Anzi, questa amministrazione ha già iniziato in maniera concreta a fare degli interventi sul territorio. La strada già tracciata. Ora bisogna solo correre.

Cosa avete intenzione di fare come movimento giovanile e per i giovani?

Forio è stato il primo esempio di un Comune che, in queste elezioni, ha visto la partecipazione di tantissimi ragazzi. Abbiamo lanciato, secondo me, quella che può essere una piccola rivoluzione culturale che piano piano inizierà a invadere tutte le amministrazioni dell’isola d’Ischia. È per questo io la prima cosa che farò con delibera al consiglio comunale sarà quella di istituire il “Forum dei giovani e delle associazioni” così da essere rappresentati tutti i giovani, di partecipare attivamente. Già mi sono incontrato con tutti i giovani candidati. Il messaggio è questo: “io sono stato eletto, ma siamo stati eletti tutti perché, tutti insieme, dobbiamo dare un senso di continuità a questo forte segnale che abbiamo dato e le battaglie le costruiremo insieme e le porteremo in consiglio comunale”.