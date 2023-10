Davide Laezza: “Riapre la Colombaia. Lo avevamo detto. Lo abbiamo fatto”

Giornata importante per la Colombaia. Davide Laezza aveva promesso che la Colombaia a breve avrebbe riaperto le sue porte e oggi (ieri, ndr) è una giornata importante per il Comune di Forio che si impegnato in un doppio evento. Uno di inaugurazione, in pomeriggio, che ha visto la partecipazione di alcuni esponenti del mondo della cultura e un secondo, in serata, che ha visto la partecipazione di alcuni esponenti del mondo della politica

“È stato un momento veramente molto emozionante. Sono felice che tu abbia ricordato l’impegno che proprio grazie all’intervista fatta per Il Dispari ho potuto sottolineare. Lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto, ma è solo il primo tassello. Non è una lavata di faccia, non è una passerella per qualcuno o per qualcosa, ma è un momento importante.

Ieri (sabato, ndr) è stata una giornata che inaugurava una nuova stagione che merita questa Colombaia e che merita la memoria di Luchino Visconti, al quale oggi voluto dare un omaggio con le scuole, le associazioni teatrali e le associazioni locali impegnate nel sociale e con gli eredi di quelli che sono stati protagonisti della nostra storia artistica e penso agli eredi di Peperone, alla famiglia di Gino Coppa e tutti quelli che sono stati qui con noi. E poi – aggiunge Laezza – siamo onorati di aver avuto con noi Sylvain Bellenger, il direttore del Museo di Capodimonte. Insieme per dare un messaggio che sia ancora più concreto vero la riapertura totale della Villa. Per un progetto davvero importante, serio, totale.