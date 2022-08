Davide Conte, contrappasso giusto per De Siano: “Lui ha tradito e calpestato i patti con chi gli è stato vicino e fedele”

Davide Conte non le ha mandato a dire e, senza fare nomi, si è tolto il sassolino dalla scarpa con Domenico De Siano. “La presentazione delle candidature – scrive Davide Conte – scaduta ieri sera era l’occasione ideale, per molti come me, di partecipare ad un processo di rinnovamento e riqualificazione di una classe dirigente di centrodestra che si accinge a governare il Paese dal 25 settembre in poi. In quest’ottica, avevo sottoscritto la mia disponibilità e l’accettazione “in bianco” a FRATELLI d’ ITALIA (a cui ho aderito dal 2021) della candidatura alla Camera e al Senato, senza per questo sbandierare la mia posizione ai quattro venti. Anzi…

Purtroppo i tempi dall’improvviso scioglimento delle Camere del 21 luglio si sono rivelati troppo compressi per consolidare un’interlocuzione con i vertici nazionali di FdI utile ad essere candidato, nonostante un curriculum giudicato “di tutto rispetto e raro a trovarsi in politica”. Di contro, gli stessi tempi sono stati più che sufficienti per infliggere il giusto contrappasso a chi, nel rivendicare sulla stampa il mancato rispetto dei patti da parte del suo partito che lo ha escluso da ogni candidatura, dimenticava di aver sistematicamente tradito e calpestato i patti con chi gli è stato vicino e fedele, in politica come nelle aziende, a cominciare dal suo stesso territorio che, tuttora, dà da vivere a lui e ai suoi cari e distruggendo letteralmente il centrodestra a Ischia.

Ma a quasi 56 anni non è più tempo di dare spazio alle recriminazioni e alla delusione: per quanto mi riguarda, l’obiettivo primario è vincere le elezioni politiche, invitando tutti e ovunque ad andare a votare e consolidare la leadership di FRATELLI D’ITALIA nel panorama politico nazionale, con Giorgia Meloni prossimo premier. E subito dopo, cominciare a rifondare anche la buona amministrazione -quella vera- sulla nostra Isola. Il tempo, in politica – conclude Conte – , un bel giorno sarà galantuomo anche con le persone perbene. E come disse San Paolo nella Lettera ai Romani, “la speranza non delude”. Mai.”