David Yeboah è un nuovo giocatore del Real Forio 2014

Confermato un altro rumors di mercato de Il Dispari. Il Real Forio 2014 ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante ghanese David Yeboah per la stagione sportiva 2025-2026. Un colpo di mercato importante per la squadra biancoverde, che punta a rinforzare il reparto offensivo con un giocatore d’esperienza e dalle spiccate qualità tecniche.

Nato nel 1995, Yeboah è un attaccante duttile e moderno, capace di adattarsi a più ruoli nel fronte offensivo. Cresciuto calcisticamente come esterno destro, nel corso della carriera ha saputo imporsi anche come centravanti e attaccante di sinistra, mettendo in mostra duttilità tattica e un notevole fiuto del gol.

Nelle ultime due stagioni ha vissuto momenti esaltanti. Solo poche settimane fa ha conquistato il campionato di Eccellenza con l’Heraclea, dominando il girone B dell’Eccellenza campana. Ancora più ricco il suo palmarès nella stagione precedente, quando, con la maglia della Sarnese, ha trionfato sia in campionato che in Coppa Italia, siglando una doppietta storica per la società granata.

Yeboah arriva dunque a Forio con grandi ambizioni e la voglia di essere protagonista anche con la nuova maglia. Mister Carlo Sanchez potrà contare su una pedina preziosa, un vero e proprio jolly offensivo capace di fare la differenza.

Il presidente Luigi Amato e tutta la dirigenza del Real Forio 2014 hanno accolto con entusiasmo il nuovo innesto, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni sull’isola. David Yeboah, ora è ufficiale, è pronto a vestire il biancoverde.