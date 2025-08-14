giovedì, Agosto 14, 2025
Dario Argento ricoverato al Rizzoli di Ischia

Redazione Web
Il maestro del cinema horror italiano sotto osservazione per accertamenti: possibile trasferimento in Cardiologia se le condizioni lo richiederanno

È di queste ore la notizia del ricovero di Dario Argento all’Ospedale Rizzoli di Ischia. Il maestro indiscusso del cinema horror italiano sarebbe stato accompagnato nella struttura per una TPCO, termine medico che indica una condizione su cui i sanitari stanno mantenendo il massimo riserbo.

In queste ore il regista è sottoposto a una serie di accertamenti per stabilire il reparto più idoneo alla sua degenza. Se gli esami dovessero confermare un quadro clinico non grave, Argento potrebbe rimanere in Medicina. Qualora invece emergessero complicazioni di maggiore rilievo, sarebbe previsto il trasferimento nel reparto di Cardiologia del Rizzoli.

Lo stato di salute complessivo e l’evoluzione delle prossime ore saranno determinanti per capire quale sarà il percorso di cura del cineasta che, con i suoi film, ha segnato un’intera epoca del grande schermo.

