Dare ! #4WD

Ieri ho ricevuto uno dei complimenti più belli della mia vita: uno zio di Catrin, nel ringraziarmi di una telefonata augurale, mi ha detto che “avere accanto persone come te e tua moglie è una ricchezza, perché avete una predisposizione innata a prodigarvi per gli altri senza pretendere nulla in cambio. La vita è niente se non si riesce a dare al prossimo e voi lo fate in mille modi. Siatene fieri!”

Parole, queste, che mi hanno fatto riflettere ancora una volta sull’essenza della vita e sull’importanza della condivisione. Credo di essere stato fortunato, perché ho avuto la possibilità di fare tante cose, anche commettendo errori ma mai gestendo egoisticamente quanto abbia posseduto o di positivo mi sia riuscito. Egoismo e avarizia non fanno parte dei miei tanti difetti e, sotto questo profilo, sono in assoluta sintonia con mia moglie, che se da una parte mi bacchetta per qualche eccesso di generosità, dall’altra non si risparmia affatto per mille cause che, quotidianamente, incontra sulla sua strada da inguaribile altruista.

A cinquantaquattro anni suonati, tuttavia, rifletto spesso sulla qualità della mia esistenza ma non certo per quel che mi riguarda direttamente, bensì per i rapporti con il prossimo. Per molti anni ho temuto che fosse quel quasi inguaribile “germe della politica” (per dirla alla Peppe Brandi maniera) a rendermi sempre pronto a rispondere “presente”, spesso su cose di cui non avevo alcuna esperienza diretta e che mi costringevano a documentarmi, pur di non deludere chi mi interpellava. E invece, anche da nove anni a questa parte, senza alcun ruolo amministrativo, la musica non è affatto cambiata e in tanti mi ascrivono ancora -bontà loro- la capacità di aiutarli anche quando, oggettivamente, non posso fare proprio nulla.

Morale della favola: condire la propria giornata con una buona azione costa poco ma vale tantissimo. E se non avete a chi donarla, fatelo al Paese: Ischia ne ha tanto bisogno!

p.s. grazie, Zio!