Dante De Luise verso la “corruzione”. Il comunicato di Pascale che offende lavoratori e istituzioni!

Ma Dante sarà un assessore o sarà, invece, un consigliere comunale senza potere di firma con solo un incarico che non serve a niente? Lo scopriremo perché cambia tutto. Diciamocelo, se Dante diventa assessore il primo ad essere assunto e ad avere un posto di lavoro è proprio lui. I 1000 euro al mese circa da assessore è già messo in saccoccia!

Quello che leggerete è l’ennesimo, esilarante, comunicato stampa diffuso dal sindaco eletto Lacco Ameno. Il comune, in dissesto, che si sostituisce ai sia ai Centri per l’impiego, sia all’Ufficio di Piano: gli enti deputati per supportare il lavoro. Ma da quanto si legge, per mano del sindaco, sembra di trovarsi in piena Democrazia Cristiana. In piena prima repubblica.

Ovviamente tra le righe c’è l’attacco all’avversario politico ma quel che colpisce e non si capisce è come, invece, farà Giacomo Pascale a mantenere le promesse che ha fatto sia in campagna elettorale sia oggi.

“Siete stati licenziati? Vi anticipo che Dante “Keynes” De Luise riceverà la delega alle politiche sociali: abbiamo in animo l’intenzione di dare una mano ai nostri concittadini in difficoltà” Partiamo da qua. Il novellino della situazione verrà gettato nell’inferno dell’ufficio di Piano di Ischia dove, con Mario Savio a fargli da tutor (la gestione delle coop è roba sua), forse, riuscirà a sovvertire qualche dettaglio sempre che Paola Mazzella prima o Concetta De Crescenzo poi, gli facciano un po’ di lezioni. Il buon Dante, a cui Pascale ha anche cambiato il nomignolo di famiglia, sarà il nuovo delegato alle politiche sociali. Ma Dante sarà un assessore o sarà, invece, un consigliere comunale senza potere di firma con solo un incarico che non serve a niente? Lo scopriremo perché cambia tutto. Diciamocelo, se Dante diventa assessore il primo ad essere assunto e ad avere un posto di lavoro è proprio lui. I 1000 euro al mese circa da assessore è già messo in saccoccia!

Ma andiamo avanti. “Purtroppo lo stiamo apprendendo in queste ore solamente. Spiace constatare che negli ultimi giorni, molti nostri concittadini stiano ricevendo lettere di licenziamento, anche da note aziende alberghiere. Non stiamo qui col lanternino a pontificare o a fare supposizioni in merito ai motivi: non abbiamo né voglia, né tempo soprattutto.” Eggià, chiarissimo. Giacomo Pascale pensa che esistano solo gli hotel di De Siano e non ancora capito che il mondo è alle prese con la crisi da Covid-19? E ancora, Pascale sa che c’è il divieto di licenziamento? Quanti alberghi stanno chiudendo? Lo chiederemo a Dante…

“Vi comunico – continua Pascale -, in assoluta anteprima, che fornirò la delega alle politiche sociali a Dante de Luise, ragazzo stimato, preparato e soprattutto molto sensibile sotto questo profilo. Ovviamente, a causa del dissesto, il Comune non ha la disponibilità economica (almeno nell’immediato) per assumere, ma stiamo studiando un modo per aiutare i nostri concittadini bisognosi. Ho appena finito di parlare con Dante e stiamo pensando di istituire un apposito registro comunale dove i cittadini possono volontariamente segnalare il proprio licenziamento. Dal canto nostro, cercheremo di sondare la richiesta di lavoro sull’isola e in provincia, sì da fare “matching” . Facendo, così, incontrare la domanda con l’offerta (ma non solo, ovviamente)».

Il comune di Lacco Ameno si sostituisce, quindi, ai Centri per l’Impiego e crea un elenco dei cittadini licenziati nel 2020, con il blocco dei licenziamenti fino a dicembre 2020. Perché se davvero qualcuno è stato licenziato e non perché ha smesso il proprio contratto a tempo determinato il comune dovrebbe provvedere un patrocinio legale non un elenco dove segnalare il proprio licenziamento, impossibile ad oggi!

“Il libero mercato fatica a garantire un equilibrio che dia come risultato la piena occupazione e dunque la nostra amministrazione tenterà di intervenire, nell’ambito delle proprie competenze, spinta da un animo Keynesiano. Così, il nostro Dante “Keynes” de Luise sarà disponibile per incontrare i cittadini, con l’obiettivo di fornire il massimo sostegno”. In poche parole Dante “Keynes” de Luise da amministratore pubblico farà da intermediario con chi si è licenziato ed è sicuro che non abbia votato De Siano. Ma può un consigliere comunale o un assessore (lo scopriremo) incontrare il singolo cittadino così da promettere posti di lavoro a destra e a manca? E magare esporsi a corruzioni varie? Vedremo che succede…

“La nostra amministrazione – conclude il comunicato di Pascale – avverte forte la necessità di tutelare “il sociale”, pertanto intendiamo affrontare in maniera risolutiva anche le problematiche del mondo del lavoro. Dunque, siamo pronti a fare la nostra parte con sensibilità umana e istituzionale: il momento storico ci impone che il pubblico può, e soprattutto deve, fare di più. Siamo fermamente convinti che la pace sociale si pratica e non si predica, e per questo non lasceremo nessuno indietro!”

Le serie TV fanno male. Il “motto” dei marines americani ripetuto nelle traduzioni in italiano “non lasceremo nessuno indietro” colpisce alla testa e crea danni alla comunità. Non ci risulta che Lacco Ameno sia diventata una repubblica indipendente. Ci sembra faccia ancora parte della nostra nazione. Beh, tutti i comuni vorrebbero “assumere” direttamente e tutti gli amministratori vorrebbero assumere chi li vota. Perché, si sa le strategie per il consenso sono due: o cambi la residenza o dai un posto di lavoro.

Beh, per ora ci sono due o tre avvisi pubblici all’Ufficio di Piano (e forse quelli appena licenziati non hanno i requisiti per accedervi perché bisogna essere senza lavoro da diverso tempo) e la possibilità per gli stagionali di aderire ai pochi strumenti in vigore come sostegno al reddito. Tutte iniziative che non possono essere praticate dai comuni. Cosa che tutti sanno. Ma proprio tutti.

Povero Dante “Keynes” de Luise. Io rivendicherei il nick “pazzaria”

Last but not least. Ma Giacomo Pascale sa che ci sono centinaia di cittadini che non hanno lavorato? E’ a conoscenza della grave crisi del mondo del lavoro o si preoccupa solo di qualche suo elettore che gli è andato a conto delle promesse elettorali? Ma, soprattutto, perché illudere in questo modo i cittadini di Lacco Ameno che si trovano e troveranno a fare i conti con l’inverno più duro degli ultimi 30 anni?

Vuoi vedere che gli stagionali e i senza lavoro stanno solo a Lacco Ameno? Assurdo!