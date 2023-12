Danny Wise: Prima mondiale di due vite in una

Il percorso di un uomo che manifesta una storia di vita vincente, densa di emozioni. La Casa di Alta Moda ed Extralusso Danny Wise nei suoi 31 anni di attività allestisce una mostra presso il palazzo Wise sito a Caltanissetta. Un viaggio esteriore, specchio di un vulcanico mondo interiore.

Campagne fotografiche mondiali, spot pubblicitari, maestri della fotografia. Una carriera che parte da Firenze, fino a collaborare con agenzie internazionali e riviste accreditate che dedicano ad un corpo forgiato da vittorie sportive ed un volto mediterraneo dai tratti eleganti intere pagine ed inserti. Un percorso in ascesa, che porta lo stesso ad essere tra i 5 top model richiesti ed apprezzati al mondo fino al 1992.

Danny Wise, all’apice della sua carriera, riconosce ed esterna la sua reale vocazione: attraverso la sua creatività, dà un valore ed uno spessore al suo pensiero, un arco temporale, trentadue anni di collezioni: tramanda arte, cultura, stile, extralusso, maestro dell’Haute Couture nel mondo. Una trama di pensiero, attraverso un immediato collocamento. Coscienza e conoscenza, per preservare l’autentica bellezza femminile, suscitano nell’immediato: felicità, stupore, meraviglia.

Un’esperienza sensoriale, dove siamo sommersi dalle emozioni ma oltremodo dai sentimenti.

Matite dalle mine diverse, poi colorate per evidenziare quasi in rilievo le molteplici tonalità, inchiostri di china che regalano sfumature e l’intuizione del materiale utilizzato; attraverso le ombre si enfatizzano pieghe, pence, sbieghi, rouje. L’uso degli acquerelli che regalano multidimensionalità, riproducono in modo pedissequo lo Stile Danny Wise.

Comprende le dinamiche interiori di ogni donna, trova, con i suoi preziosi ‘BOZZETTI’, il suo progetto consapevole. Un processo artistico, che sfida le leggi della matematica con proprietà esplorative, trasformative, simboliche, identificative. Un patrimonio storico, artistico e culturale, mai ripetitivo, avanguardista, basti pensare ad una collezione che nel lontano 2006 esplorava la dimensione del Feticismo, oggi attuale, il suo posizionamento, la sua personale definizione,

Lo stilista‘ cura’ ogni espressione della bellezza.

Interiorizza le due principali ed opposte tipologie femminili, unificandole nella raffinatezza di un’armonia oggettiva, sublimando l’equilibrio tra una donna che piace agli occhi ed il suo alter ego: che piace al cuore Una fusione che la rende insostituibile e si concretizza in tutte le sue collezioni.

Danny Wise raccoglie, integra il seme della bellezza tra una creatura del desiderio sensoriale, che simultaneamente esprime la dignità del suo ruolo, ed eleva il suo spirito muliebre.

Un itinerario dove l’uomo e lo stilista interagiscono sempre, dove gli stati d’animo delle donne, i loro ruoli, la complessità dei desideri delle stesse, trova l’incastro perfetto nel mosaico della femminilità.

Una mostra già pronta a diventare itinerante nelle città del mondo.

L’uso di tessuti lussuosi, come pizzi, moirè, razmir, crèpe de chine, sete, velluti, abiti elaborati da studi trigonometrici, bagliori di luce dati dalle decorazioni di perle, cristalli, i ‘suoi’ colori intrecciati con bottoni d’oro ed il platino, l’opulenza delle sue pelli pregiate e delle sue simboliche piume incarnano un nuovo senso estetico, un’eleganza distintiva che suggerisce un pensiero,un gusto scientifico.

Un piacere puro legato all’armonia, che pervade e scuote ogni animo.

DANNY WISE: per Vogue tra i 5 Top Model nel Mondo fino al 1992, Sex Simbol, Enfant Prodige dell’Esclusivo e fatato Mondo dell’Lusso, per Forbes tra i 50 Hot man del Pianeta.

Danny Wise ” L’ Uomo che ha creato e definito il Concetto di Straordinario nel Mondo dell’Extra Lusso. “N.H. Danny Wise Stilista, Designer, Fotografo ed anche Regista. Artista a 360 Gradi Uomo Colto raffinatissimo cosmopolita e poliglotta, acuto osservatore e costruttore di forme e contenuti entrambi importantissimi, dove nessun dettaglio e’ mai lasciato al caso, e’ Lui Stesso per tanti un genio, per alcuni gia’ un Mito.

La bellezza è l’ingrediente magico che contraddistingue non solo le sue meravigliose creazioni di alta moda ed Extra Luxury ma anche tutti gli aspetti della sua vita. Ha vestito star del cinema, first lady e Regine. Fornitore di 12 delle 20 top famiglie Reali nel Mondo, ama tuttora, solo ciò che è elegante e raffinato, dalle persone alle opere d’arte (ne colleziona molte), ed è lo stilista più richiesto dai maggiori pittori di tutto il mondo che si offrono di ritrarlo, ha persino ha creato 3 colori, il famoso Blu Wise, Fuxia Wise e Royal Mango Wise. Poeti dal Mondo hanno scritto, osannato, dedicato poesie a Lui. Vive in un sogno, quasi disconnesso dalla realtà che lo circonda: disegnando abiti unici e inimitabili per fortunatissime Ladies, e nutrendosi solo di quella bellezza che da 30 anni ispira la sua creatività, facendo, vincendo e battendo record che nessuno ha mai fatto.

DANNY WISE: 51 premi internazionali, tra cui 4 premi oscar e 2 onorificenze da 2 Papi (Cattolico ed Ortodosso) oggi senza dubbio e’ la mano piu’ raffinata per il Lusso del 3° Millennio.

Lo Stile, un Modo di essere la Realtà di un Sogno.