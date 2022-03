Danni da sisma e agibilità, l’avv. Alessandro Barbieri: «Finora il Comune ha sbagliato tutto!»

Una sentenza, quella del Tar, che sicuramente è destinata a fare giurisprudenza. Come evidenzia l’avv. Alessandro Barbieri, difensore del ricorrente che si è visto dare ragione: «La sentenza, al di là dalla vicenda che vede contrapposti due privati, affronta questioni giuridiche del tutto nuove e che, in concreto, impongono all’Amministrazione comunale di mutare l’approccio alla gestione amministrativa della ricostruzione post-sisma. Tale sentenza, per come si spiegherà, non si risolve nel definire l’assetto degli interessi dei privati in lite ma – nell’interpretare la normativa di riferimento – detta taluni principi e talune coordinate giuridiche destinate a riverberarsi tanto sui procedimenti a venire quanto su quelli già conclusi, ponendone in discussione la legittimità».

I fatti sono riportati nella sentenza. Ma era evidente che fossimo in presenza di una stortura. Ed infatti l’avv. Barbieri spiega: «All’esito dei lavori di natura meramente manutentiva e di una dichiarazione del tecnico di parte che attestava il cosiddetto eliminato pericolo – attraverso il superamento delle criticità strutturali evidenziati dalla struttura Commissariale – il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme ha dichiarato l’agibilità strutturale di una sola porzione dell’edificio e revocato l’ordinanza di sgombero solo per tale piccola porzione recependo acriticamente l’attestazione di parte circa il venir meno delle condizioni di pericolosità.

Ritenendosi lesi nel proprio diritto dominicale, insorgevano gli ulteriori proprietari del compendio immobiliare preoccupati della propria incolumità a seguito dei parziali lavori eseguiti e dall’omessa verifica da parte dell’amministrazione comunale circa il superamento delle criticità strutturali accertate».

PRASSI ILLOGICA ED ARBITRARIA

Nel dettaglio, dove è censurabile l’operato del Comune?

«In particolare, i ricorrenti contestavano la prassi amministrativa invalsa nel Comune di Casamicciola Terme di recepire acriticamente le perizie formate dai privati in una fase post danno in assenza di una minima istruttoria tecnica e senza una valutazione complessiva ad opera dell’amministrazione comunale alla luce delle schede AEDES le quali, come noto, costituiscono tassello istruttorio e procedimentale fondamentale della fase dell’emergenza per addivenire ad una coerente fase della ricostruzione.

Come noto, infatti, le schede AEDES fotografano il territorio all’indomani del sisma e sono accertamenti funzionali alla redazione del Piano della ricostruzione del tessuto urbano.

Secondo la prassi seguita fino ad oggi dall’amministrazione comunale, infatti, vi sarebbe un totale scollamento – rectius, discontinuità – tra la fase dell’emergenza e quella della ricostruzione la quale, per tale via, perderebbe la sua ragion d’essere».

Un grave problema di sicurezza…

«Consentire, infatti, ai privati – in assenza di un autonomo accertamento d’ufficio – una riclassificazione dei danni accertati nella fase dell’emergenza da tecnici della Protezione Civile e della Struttura Commissariale, svuoterebbe di contenuti tanto l’attività del Commissario per la ricostruzione, quanto quella della ricostruzione stessa.

Si finirebbe, in sintesi, per ricostruire case di marzapane in un territorio qualificato e fotografato, in sede di emergenza, come ad elevata sismicità con gravissimo pericolo per le vite umane, rimettendo la fase della ricostruzione post terremoto alla facoltà ed a personalissime valutazione dei privati che con una mera perizia di parte potrebbero decidere le sorti del proprio edificio in termini di ricostruzione (agibilità lieve, grave, totale, parziale)».

A quanto pare, però, finora è stata una prassi diffusa…

«Ebbene, tale illogica ed arbitraria prassi è sconfessata dalla stessa normativa dettata in subiecta materia che affida agli Enti Locali “la valutazione dell’agibilità post sismica degli edifici ordinari…” sulla base delle schede AEDES redatte dagli Organi Competenti.

Detto in altri termini, per gli Enti Locali le schede Aedes assumono un valore determinante ai fini della mappatura del territorio finalizzato alla ricostruzione del tessuto urbano colpito dal sisma.

Peraltro, il Decreto n. 1 del 12/09/2017 del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 476/2017: a) impone sempre e comunque un nuovo sopralluogo in caso di pretesa riqualificazione del danno da parte dei privati (e non certo a mezzo di una autocertificazione di un tecnico non abilitato); b) attribuisce, in ogni caso, una prevalenza assoluta alla seconda scheda AEDES redatta dai tecnici qualificati ed il totale superamento della prima scheda».

LE LINEE DA SEGUIRE

Una sonora bocciatura per l’operato del Comune…

«Alla luce delle declinate coordinate giuridiche il Tar Campania, con questa sentenza, ha definitivamente chiarito che: a) La valutazione del danno subito da un immobile colpito dal sisma così come quella del c.d. eliminato pericolo spetta al Comune il quale non può prescindere dalla valutazione dello stesso effettuata dagli organi preposti con le schede Aedes. b) Tali valutazioni non sono in alcun modo surrogabili per il tramite di apporti (anche tecnici) resi dai privati che attestino una diversa qualificazione del danno. c) l’amministrazione non può abdicare alle necessarie verifiche strutturali che le competono recependo acriticamente il contenuto di una relazione asseverata di un tecnico di parte allegata alla Cila; d) in caso di schede Aedes contrastanti, l’amministrazione è sempre tenuta, di là dalle dichiarazioni tecniche rese delle parti, a svolgere autonoma istruttoria tecnica assumendosi la responsabilità dei relativi esiti. Se ciò è vero – ed alla luce della normativa richiamata e della sentenza in commento non si ha ragione di dubitarne –, è compito del Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, nella qualità di Ufficiale di Governo, di adottare tutti i provvedimenti conseguenti agli esiti dei sopralluoghi eseguiti e relazionati con le schede AEDES e fra questi sono chiaramente ricomprese tanto le verifiche circa una diversa qualificazione del danno ad opera dei privati quanto tutte quelle verifiche circa l’avvenuto eliminato pericolo a seguito dei lavori di ripristino».

Dunque una sentenza destinata ad avere significative ripercussioni…

«Infatti. Tali conclusioni non sono prive di riflessi pratici in considerazione del fatto che l’amministrazione comunale dovrà rivalutare tutti i procedimenti già conclusi secondo tali modalità ed informare la successiva attività amministrativa ai principi ivi cristallizzati».