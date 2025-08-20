Danni da sisma a Casamicciola, servito il tris di “lady ricostruzione”: in totale 2.121.546,54 euro in nove mesi

A poche ore da quel funesto 21 agosto 2017, data incisa nella memoria collettiva di Casamicciola, i potenti locali torneranno a mostrarsi in piazza per ricordare l’anniversario del terremoto. Lo faranno come sempre, in sordina, tra una messa e una comparsata che interrompe appena il ritmo delle vacanze agostane, recitando parole di circostanza e ribadendo, con voce grave e sguardo compunto, che il loro unico pensiero resta quello di restituire a chi è rimasto senza casa il diritto sacrosanto a riaverne una.

Ma quella promessa, ripetuta come un rosario ormai stanco, non è altro che una bugia, e si scontra con la quotidiana sofferenza di tanti cittadini che ancora vivono tra disagi, ritardi e una burocrazia che sembra fatta apposta per umiliare chi ha già perso tutto.

La ricostruzione privata, sbandierata come traguardo e come segno tangibile di rinascita, è in realtà un labirinto di ostacoli e di sospetti reciproci. A Casamicciola, a Lacco Ameno e a Forio, il catalogo della ricostruzione è diventato un inventario di dispetti, inciampi istituzionali, sgambetti burocratici, scelte tecniche rivelatesi poi fatali. Il cittadino che ha avuto l’ardire di affidarsi al “tecnico sbagliato” è stato punito con pratiche bloccate, domande respinte, tempi infiniti che hanno trasformato la speranza in esasperazione. E intanto, tra ordinanze scritte a metà, uffici ingolfati, commissioni che si contraddicono e carte che rimbalzano da una scrivania all’altra, si consuma il dramma silenzioso di chi il terremoto non lo ha mai superato.

Quella che dovrebbe essere una ricostruzione per il bene della collettività si è trasformata in una partita giocata sulla pelle di pochi, un affare che tocca le persone singolarmente ma non riesce mai a toccare davvero la comunità. Perché la comunità, quella vera, non viene curata, ma usata. Usata come bandiera, come slogan, come scenografia buona per le passerelle. Ostaggio di politici e tecnici che, di fronte ai microfoni, si ergono a paladini della rinascita, salvo poi scomparire dietro le quinte lasciando le macerie al loro posto.

A otto anni dal sisma, la promessa di ricostruzione resta un titolo che non diventa mai un testo, una parola che non diventa mai azione. E il rischio è che quel 21 agosto diventi ogni anno non soltanto una data da ricordare, ma una ferita da riaprire.

Fino ad oggi, stando di dati ufficiali del Commissario Legnini, il numero complessivo delle pratiche finanziate per la ricostruzione privata ha raggiunto quota 214, con un ammontare di contributi che supera i 105 milioni di euro, distribuiti su quasi 400 unità immobiliari. Un numero considerevole che dimostra un lavoro importante ma che, tuttavia, presta il fianco alla storia che vi raccontiamo in questo articolo. Un articolo che prende atto del lavoro portato avanti fino ad oggi, a 8 anni dal terremoto ma che, tuttavia, vuole dare voce e dignità a chi, invece, l’ha persa tra corridoi, scalinate e ore di attesa.

A Casamicciola c’è un dato che in questi giorni rimbalza di voce in voce, cresce nelle conversazioni di piazza e si insinua tra i corridoi del municipio.

Lo raccontano cittadini e tecnici, ma viene smentito con forza dal Commissario Legnini, che rivendica trasparenza e correttezza. Eppure, qualcosa, nei racconti che arrivano da fuori Palazzo Reale e fuori dal palazzo comunale, stride.

Non pretendiamo di essere custodi della verità, né di stabilire dove essa vada cercata. Possiamo però raccontare ciò che si mormora fuori dagli uffici di Palazzo Reale e, soprattutto, fuori dal municipio di Casamicciola Terme.

E, volendo stringere il fuoco sulla narrazione, va detto che – al netto di qualche errore tacitamente ammesso dalla Struttura commissariale – molti degli ostacoli che separano i cittadini di Casamicciola Terme colpiti da sisma e frana dagli enti chiamati a dare risposte sembrano nascere proprio negli uffici di via Salvatore Girardi. Un luogo che, a dirla tutta, ci piacerebbe vedere meno “vicino” al Commissario Legnini: una giacca che, tirata da più parti, diventa difficile da indossare con l’eleganza che la situazione richiederebbe.

Le testimonianze raccolte sono numerose: cittadini che parlano di pratiche bloccate per dispetto, di errori mai commessi ma imputati, di regole che cambiano a ogni PEC. In questo labirinto burocratico, però, c’è chi riesce a portare a casa ben tre decreti in pochi mesi. Le pratiche, ci viene detto, sarebbero ineccepibili: progetti conformi, nessun rilievo formale. Un trattamento che contrasta con la sorte di tanti altri, ancora in attesa per motivi spesso incomprensibili, quando non legati – stando a diverse fonti – a veri e propri dispetti “ad personam” che restano uno dei capitoli più vergognosi dell’amministrazione locale e della ricostruzione privata.

Ecco il punto: mentre decine di cittadini restano intrappolati nei lacci procedurali, l’assessore del Comune di Casamicciola, Annalisa Iaccarino e la sua famiglia, ottengono l’approvazione di tre progetti. Un “canale” forse non sospetto sul piano formale, ma certo capace di alimentare frustrazione in chi, da mesi o anni, si scontra con il rimpallo di carte tra il Comune, il Palazzo Reale e gli studi tecnici.

Per chi segue la ricostruzione, non è passata inosservata neppure la presenza, in due casi su tre, del geometra Simone Russo come tecnico incaricato dall’assessore: figura considerata vicina al “cerchio magico” del sindaco Giosi Ferrandino, erede ideale di altre storiche fedeltà tecniche come Massimo Trofa o Emanuele Castagna.

Gli atti pubblici raccontano che la famiglia Iaccarino ha incassato: con il decreto concessione n. 2180 del 25 novembre 2024, un contributo di 888.923,16 euro (Iva e oneri inclusi) per riparazione con rafforzamento locale e ricostruzione dei muri a secco pericolanti; con il decreto concessione e di parziale erogazione n. 2300 del 21 febbraio 2025, 508.502,07 euro per “delocalizzazione obbligatoria” ai sensi dell’ordinanza n. 24; con il decreto concessione n. 2650 dell’11 agosto 2025, 724.121,31 euro, sempre per “delocalizzazione obbligatoria”.

In totale, 2.121.546,54 euro in quasi nove mesi. Non poco, anche se frutto dei danni subiti dal sisma e, ufficialmente, di pratiche regolari. Nulla da eccepire, dunque, sul piano formale. Ma resta la domanda: cosa ne pensano i casamicciolesi che affrontano quotidianamente procedure vessatorie, errori grossolani degli enti – da correggere a proprie spese – e una macchina amministrativa che, talvolta, pare muoversi con malafede?

Come si sentiranno a sapere che, mentre loro attendono tra ostacoli e stanchezza, un assessore ottiene i legittimi rimborsi con l’assistenza di un tecnico cresciuto all’ombra del sindaco?

E allora, forse, la vera domanda non è se sia tutto regolare – perché sulla carta lo è – ma se la ricostruzione privata di Casamicciola possa davvero dirsi uguale per tutti. Perché finché ci sarà chi corre e chi inciampa, chi ottiene e chi aspetta, chi si muove tra porte aperte e chi resta davanti a porte chiuse, la ferita del terremoto non sarà soltanto nei muri crollati, ma nella fiducia di un’intera comunità.