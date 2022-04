DANNI DA REGIONE. Ci si mette anche l’ARPA

Gaetano Di Meglio | L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania è un ente strumentale della Regione Campania che, tra le altre cose, verifica la qualità e la balneabilità delle acque del mare campano.

Un’agenzia regionale che da tempo è più un danno che un vantaggio per la nostra isola. I danni che ha creato alla comunità locale, negli anni, infatti, è difficilmente calcolabile e, purtroppo, non viene veramente rintuzzata dalle amministrazioni comunali.

Lacco Ameno, negli anni è stata oggetto di veri e propri attacchi a suon di analisi eseguite o in posti poco felici (come la darsena del porto) o in condizioni meteo del tutto particolari. L’ultima a pagare le pene da Arpa è il comune di Serrara Fontana. E, forse, paga più dazio di tutto perché l’agenzia Regionale ha pensato bene di comunicare ai social il prelievo negativo di Sant’Angelo con un tweet dedicato. “Monitoraggio delle acque di #balneazione. Parametri microbiologici oltre i limiti a Serrara Fontana – tratto “Sant’Angelo”. Il Comune è stato informato per i provvedimenti di competenza. Consulta i dati”: questo il tweet del profilo ufficiale dell’Agenzia regionale protezione ambientale Campania, ente della Regione Campania e componente del Sistema nazionale protezione ambientale. Un tweet che non viene realizzato per gli altri dati che hanno dato gli stessi risultati e per i quali è stato necessario che il Comune provvedesse all’emanazione della propria ordinanza con il divieto di balneazione.

Ma qual è l’utilità di questa comunicazione social? Perché un tweet dedicato solo al test negativo di Sant’Angelo e non a tutti quelli che hanno avuto lo stesso esito come ad esempio quelli di Ravello, della costa Flegrea, di Napoli, di Castellammare, di Torre Annunziata, di Salerno, di Pontecagnano Faiano, di Battipaglia Salerno e di Sessa Aurunca. Per di più con tanto di “tag” ad Ansa Campania?

Nel frattempo, è giusto segnalare che il comune di Serrara Fontana ha provveduto all’emissione dell’ordinanza con l’applicazione del divieto di balneazione per la zona segnalata dall’Arpa. A cosa serve, quindi, il post dell’ARPA? A giustificare la sua attività? A comunicare con gli enti? E non bastano, invece, i protocolli, le PEC e quant’altro? Al netto di questa valutazione di opportunità ci sono altre due valutazioni che meritano attenzione. L’Arpa procede con diversi campionamenti calendarizzati e, secondo questo calendario, procede ai suoi controlli nonostante le correnti, il meteo e tante altre variabili che possono cambiare di ore e di giorni. Una costante sbagliata che, nel passato, ad esempio, ci ha portato a fare i conti con i prelievi “sballati” effettuati subito dopo grandi piogge.

Sarebbe il caso di avere un sistema di controllo organizzato con modalità diverse e, per alcune zone, magari più sensibili, avere anche una gestione diversa della campionatura.

“Eventuale causa di inquinamento: rottura condotta sottomarina”

Leggendo il report sintetico dell’Agenzia, nell’identificazione del motivo dell’inquinamento si legge che l’eventuale causa di inquinamento sia la “rottura condotta sottomarina”. Una motivazione che merita il secondo approfondimento. Tutti sappiamo che sull’isola i tre grandi depuratori sono commissariati e sono bloccati ancora alle prime fasi. Quello di Sant’Angelo, invece, nonostante la sua folle posizione, è fermo per volontà della Regione Campania. O almeno di uno dei suoi tanti organismi. Il depuratore di Sant’Angelo, destinatario di un finanziamento CIPE dedicato che prevede la rifunzionalizzazione degli impianti e il rifacimento della condotta sottomarina è fermo per volontà del “Settore Ambiente”.

Infatti, mentre l’ente per il controllo dice che la condotta è rotta, l’ente ambiente blocca l’iter per la sua risoluzione. Proveremo a farla breve. Il progetto del depuratore di Sant’Angelo, già pronto e finanziato, è in attesa del parere del Settore Ambiente della Regione Campania per ricevere la tanto attesa VIA (valutazione impatto ambientale) ma che da oltre un anno arriva. Nonostante la conferenza dei servizi convocata dalla Regione Campania per la risoluzione del problema, il Settore Ambiente della Regione Campania non partecipa alla Conferenza dei servizi e non rilascia il suo parere. Dopo oltre un anno dalle comunicazioni con l’ente Serrara Fontana, solo il 13 aprile 2022, si sono accorti che nel progetto sono presenti alcuni impianti e hanno chiesto 5 pagine di maggiori informazioni.

Quanto tempo ci vuole per liberare dai lacciuoli della Regione Campania la realizzazione di un impianto finanziato dalla Regione Campania?