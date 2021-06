Danni da porto. Lacco Ameno, Giuseppe Perrella: “Abbiamo avuto danni per € 988.148.69 e volevo rinunciare a tutti i risarcimenti. Ma l’Ente”

Giuseppe Perrella | Gentile Direttore, dopo aver letto di alcune esternazioni da parte del sindaco Pascale e del consigliere Calise le chiedo ospitalità per poter chiarire quali sono i danni che abbiamo patito. Le inoltro la nostra proposta di accordo datata maggio 2021 che non ha trovato accoglimento presso l’amministrazione comunale di Lacco Ameno. Questo perché, penso che la cittadinanza debba essere messa a conoscenza di tutta la verità.

Nell’interesse della società Marina del Capitello S.c.a.r.l. con sede in Napoli alla Via San Pasquale n. 48 (codice fiscale e partita IVA 07512161212) in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Dott. Giuseppe Perrella (C.F. PRRGPP79S24E329F) nato a Ischia il 24.11.1979 ed ivi residente alla Via Corso Vitt. Colonna 51

PREMESSO CHE

In data 13.07.2020 la società scrivente avanzava ali’Amministrazione Con­ cedente – ed agli Organi preposti – istanza tesa alla formulazione di una proposta di accordo bonario documentando, al riguardo, la sussistenza di partite di danno che determinavano uno squilibrio economico finanziario del Piano Economico Finanziario risultato aggiudicatario in sede di gara e posto a fondamento degli atti contrattuali.

Nel richiamare integralmente le premesse ed i fatti generatori delle pretese economiche declinate nell’accordo sopra richiamato, si riportano di seguito la sintesi delle singole voci di danno:

I DANNI PRESUNTI RIVENDICATI DA PERRELLA

i) € 238.889,00 corrispondenti al danno derivante dalla mancata consegna . del locale già adibito a sede della Capitaneria di Porto e della mancata esecuzione di opere previste dal progetto approvato dal!’Amministrazione Comunale (bagni, docce, bar ecc.) che avrebbero consentito alla Società Marina del Capitello di offrire alla sua clientela un servizio di maggiore qualità e praticare le tariffe previste dal Piano economico – finanziario, propri di un “Marina Resort”;

i1) € 276.417,89 quale danno conseguenza del minor fatturato realizzatori­ spetto a quello attesa dal Piano Economico Finanziario per gli anni dal 2016 al 2019 con conseguente effetto domino sulla programmazione e, quindi, sul PEF di struttura che ha generato necessariamente una revisione dei flussi di cassa bancabilità.

iii) € 300.000,00 (trecentomila), corrispondente al danno da concreta ed effettiva perdita di chance per l’impossibilità, in danno della società istante, di ormeggio e previsioni per la stagione 2019 in conseguenza dell’impossibilità di utilizzare le aree e gli specchi acquei oggetto dell’affidamento fino alla metà del mese di luglio 2019, per effetto del ritardo nell’esecuzione dei lavori di rifazione e consolidamento della scogliera (I lotto);

iv) Euro 172.841,80 oltre IVA, corrispondenti alla somma effettivamente sborsata dalla Società Marina del Capitello al fine del ripristino e della sostituzione dei pontili e delle strutture galleggianti danneggiate per effetto della mareggiata del 23.02.2019, in conseguenza del comportamento,colpevole dell’Amministrazione Comunale e della sua Ditta affidataria che hanno provveduto alla rimozione della scogliera senza smontare preventivamente i pontili e senza approntare le successive opere protettive.

Con la medesima istanza- e sempre nell’ottica di un bonario componimento – la società istante richiedeva: i) la rideterminazione del canone di con­ cessione nei periodi di non utilizzazione dei beni oggetto di affidamento ex art. 45-bis c.n. (dal 21.11.2018 alla seconda metà del mese di luglio 2019, e dal 23.12.2019 al 13.07.2020); ii) la compensazione tra le somme dovute all’amministrazione a titolo di corrispettivo contrattuale (€ 170.000,00 Iva inclusa) con quelle quantificate a titolo di risarcimento del danno [cfr. pun­ to2)].

La proposta sopra richiamata rimaneva senza riscontro alcuno da parte dell’Amministrazione Concedente.

Sta di fatto che alle partite di danno compendiate sub 2), ad oggi, vanno sommate quelle subite dalla società scrivente nella stagione 2020; ed in particolare quelle relative al calo di fatturato subito rispetto al PEF per l’anno 2020, di ulteriori 198.218,10 euro, nonché quelle relative alla inibizione, prima, e alla materiale apprensione, poi, delle aree e specchi acquei meglio individuati nell’ordinanza n. 93 del 18.12.2020 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, nonché quelle -oggetto di verbale del 26.01.2021 sottoscritto in contraddittorio tra il Comune di Lacco Ameno e la società scrivente (aree è bene precisarlo ad oggi ancora non retrocesse);

danni – questi ultimi – compiutamente quantificabili solo all’esito della acquisizione nella disponibilità della Marina del Capitello delle aree stesse a tutt’oggi interdette su disposizione dell’Amministrazione;

CONSIDERATO CHE

L’omesso avvio ad opera dell’Amministrazione Concedente del procedi­ mento di accordo bonario, già sollecitato nel luglio del 2020, consente la reiterazione di una nuova proposta di accordo bonario, maxime, allorquando – come nella specie – vi sia identità tra le pretese risarcitorie (rinvenien­ ti la propria genesi nei medesimi fatti), salvo, ovviamente, la sussistenza di nuovi ed ulteriori danni successivamente maturati (cfr. art. 205 co 2 D.lgs. 50/2016).

La previsione contrattuale – che rinvia estensivamente a tale ipotesi di risoluzione delle controversie – rende evidente l’intenzione delle parti, ex art. 1362 e.e., di procedere a tentativi di bonario componimento in corso di rapporto funzionali all’eventuale riequilibrio economico finanziario del

PEF; tanto con conseguente ed indubbio vantaggio anche di natura patrimoniale in favore dell’Ente Pubblico.

Sotto il profilo normativo, giova sottoporre ali’Amministrazione Concedente, come l’art. 3 comma l lett..tlf> del D.Lgs. 50/2016 definisce “equilibrio economico finanziario la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza eco­ nomica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento”.

Il successivo art. 165 comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce che “il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equili­ brio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in ca­ po all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico fi­nanziario relative al contratto”.

Parallelamente, l’art. 182 comma 3 del Codice cit. – rubricato “Finanza di progetto” – stabilisce che “il verifìcarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto”.

Una corretta esegesi delle regole legali, nonché di quelle contrattuali (tra l’altro, art. 18 del Contratto), rende evidente che tanto nell’intenzione del legislatore, quanto in quella delle parti, la finalità di ogni rapporto concessorio – e dunque anche di quello oggetto della presente istanza – è quella assicurare sempre ed in ogni caso il (ri)equilibrio economico finanziario.

Tali principi, immanenti nel nostro ordinamento, risultano sanciti anche a livello eurounitario dalla “Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario” assunta dalla Commissione europea, la quale proprio in thema di concessioni ha sottolineato come “la durata della concessione deve essere fissata tenendo conto della necessità di consentire al concessionario di ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti e che il principio di proporzionalità esige che la concorrenza si concili, per l’appunto, con l’equilibrio finanziario” (cfr. punto 3.1.3).

14,. Detto in altri termini, se è pur vero che il rischio della gestione debba rica­ dere sul concessionario, è altrettanto vero che la concessione deve rimanere in equilibrio per tutto il periodo concessorio: l’amministrazione, dal canto suo, deve concorrere affinché tale equilibrio persista anche al fine di non generare dei danni erariali.

La normativa testé richiamata è la fonte normativa, appunto, funzionale a riequilibrare le originarie condizioni economiche e finanziarie del rapporto.

L’esercizio di tale potere di riequilibrio è obbligatorio allorquando le con­ dizioni stesse siano turbate da eventi sopravvenuti e non imputabili all’operatore.

Il rischio di impresa è, in altri termini, solo parzialmente allocato in capo all’affidatario dell’intervento, in quanto in presenza di eventi incidenti sulla sostenibilità dell’opera già affidata, l’interesse pubblico sotteso all’affidamento rende doverosa la revisione (o almeno la ricerca di una possibilità di revisione) del piano economico finanziario; al fine di assorbi­ re eventuali mancati recuperi degli investimenti ovvero perdite di gestione, connesse a fattori imprevedibili.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa è univoca nel ritenere doveroso il riequilibrio economico finanziario del PEF ad opera della Concedente allorquando lo squilibrio sia legato ad eventi straordinari e non a semplici fluttuazioni del mercato; di là, e a prescindere, dal rischio proprio e norma­ le del concessionario (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 19.08.2016, n. 03653/2016; Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana, 26.04.2019, n. 343/2016; Deliberazione ANAC n. 267 del 14 marzo 2018).

RITENUTO CHE

Nel caso all’esame di Codesta Spett.le Amministrazione – ed alla luce dei noti fatti procedimentali e processuali – è incontrovertibile la sussistenza di un disequilibrio economico finanziario per fatti imprevisti ed imprevedibili che, al netto delle rispettive responsabilità, non ha in alcun modo inciso sull’erogazione dei servizi portuali che ad oggi hanno costituito “eccellenza” sull’intero territorio isolano e che costituiscono servizio di interesse generale.

20 E’ allora evidente che, principi di buona amministrazione, di cooperazione e leale collaborazione tra cittadino e PA, massimamente alla luce di un rapporto contrattuale consolidato tra l’altro oggetto di proroga ex lege per i “novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” (art. 100 D.L. n. 104/2020; art. 103 del D.L. 18/2020; art. 182 del D.L. n. 34/2020; D.L. n. 52/2021; Delibera di G.R. n. 622 del 29.12.2020), doveroso il riequilibrio economico finanziario del PEF e, per tale via, l’esame e la valutazione della presente proposta di accordo bona­ no.

Alla luce di quanto precede, la scrivente

PROPONE

AI SENSI DELL’ART.18 DEL CONTRATTO REP. 37/2017 NONCHÉ DELL’ART. 205 DLGS. 50/2016

All’amministrazione comunale, al Direttore dei Lavori ed al RUP :

a) il pagamento integrale delle annualità 2019, 2020 e 2021 secondo le seguenti scadenze: per l’annualità 2019 in unica soluzione al momento dell’accettazione della presente proposta; per l’annualità 2020 entro il termine del 31 agosto 2021; per l’annualità corrente entro il termine del 31 gennaio 2022. I predetti pagamenti, a richiesta dell’Amministrazione, potranno essere garantiti anche a mezzo fideiussione;

b) Espressa rinuncia a tutte le pretese risarcitorie avanzate dalla scrivente in sede procedimentale, stragiudiziale e processuale e meglio dettagliate ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) del presente atto;

c) Rideterminazione dei tempi contrattuali e di quelli autorizzatori a far data dalla scadenza dei “novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” fino al 31 ottobre 2026 al fine di ammortizzare i danni subiti ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto rep. 37 del 28 marzo 2017.