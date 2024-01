Danni da mareggiate e crolli, interdetta la passeggiata dei Maronti!

Ugo De Rosa | Ancora un grave problema ai Maronti, a causa dell’erosione causata dalle mareggiate. Il sindaco Dionigi Gaudioso è stato infatti costretto ad interdire la passeggiata in legno che attraversa l’arenile per motivi di sicurezza, risultando seriamente danneggiata in diversi tratti.

La baia, nonostante l’impegno dell’Amministrazione per la messa in sicurezza, presenta ancora criticità che vengono puntualmente alla luce con la stagione invernale.

L’ordinanza sindacale descrive la situazione di fatto attuale: «A seguito di accertamento del Tecnico Comunale eseguito in località Maronti -arenile dei Maronti, veniva redatta la relazione tecnica acquisita al protocollo comunale in data 16.01.2024, con la quale è stato accertato quanto segue: La passeggiata in legno esistente lungo l’arenile dei Maronti, a seguito degli ultimi eventi atmosferici avversi e l’azione di erosione delle onde del mare, è stata danneggiata in diversi punti; in particolare il tratto di passeggiata tra la spiaggia in concessione al “Parco Idrotermale Olimpus” e lo stabilimento denominato “Nuovo Tropical”, il tratto antistante alla spiaggia in concessione al Ristorante denominato “Pallone” e quello terminale tra il “Bagno Muga” e il Bagno Olmitello”, risulta danneggiato ed in parte crollato sull’arenile sottostante. Inoltre, l’intero tratto di passeggiata che si diparte dal Bagno Mario e fino al Bagno Olmitello, a seguito dell’azione dei marosi risulta scavato nella parte sottostante, con notevole abbassamento della quota dell’arenile».

Una situazione allarmante: «Alla luce di quanto accertato, emerge che tali eventi hanno determinato pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto la predetta passeggiata risulta pericolosa per eventuali fruitori», scrive il primo cittadino. E pertanto «occorre predisporre la chiusura della predetta passeggiata e disporne l’interdizione a tutti i fruitori, in quanto le condizioni meteo marine attuali potrebbero ulteriormente aggravare la situazione».

Gaudioso ribadisce «che la situazione testé descritta è fonte di potenziale pericolo per quanti potrebbero trovarsi a percorrere la suddetta passeggiata in legno».

E nemmeno è possibile escludere l’aggravarsi della situazione, anzi le previsioni meteo non possono che indurre al pessimismo: «Rilevato inoltre che, allo stato, non è possibile escludere ulteriori cedimenti della predetta passerella, con caduta di altro materiale sull’arenile sottostante».

E’ dunque necessario, «allo scopo di tutelare la pubblica incolumità e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, è necessario: interdire al transito pedonale l’intera passeggiata in legno, mediante la posa di adeguata chiusura e l’apposizione di apposita cartellonistica».

Un provvedimento necessario ed urgente a tutela della pubblica incolumità.

Pertanto l’ordinanza dispone: «di interdire al transito pedonale l’intera passeggiata in legno che attraversa la spiaggia dei Maronti in direzione Olmitello, come indicato nella relazione dell’ufficio Tecnico Comunale; All’Ufficio Manutenzione di apporre apposita recinzione e cartellonistica che indichi la non transitabilità della passeggiata in legno».