Danni da Coronavirus. Noi ci piangiamo addosso. Capri alza la voce contro De Luca

Capri a testa alta. Ancora una volta. Ischia, invece, a testa bassa e con lo “scuorno in faccia”.

Da giorni, purtroppo, abbiamo invaso la nostra nazione con una fotografia sbagliata rispetto a quello che è il nostro stato. Dire a tutta Italia che abbiamo un Ospedale “sgangherato”, scrivere che non abbiamo trasporti di emergenza necessari, che non abbiamo nulla di “serio” per affrontare determinate emergenze, dopo il terremoto e nel 2020 non è certamente la migliore immagine che possiamo dare, eppure, solo questo abbiamo saputo esportare. Solo questo abbiamo saputo usare come motivazione, valida, per nascondere la paura, il razzismo, il populismo e la demagogia alla base della scelta dei sindaci.

Nella domenica bestiale della storia dell’isola d’Ischia, questo maledetto 23 febbraio, quando abbiamo deciso di rompere i rapporti con la Lombardia e il Veneto in maniera frontale e abbiamo deciso di tatuarci addosso, oltre alla parola “abusivismo” anche quella di “razzismo” abbiamo perso la nostra partita più importante.

E lo dobbiamo ad una classe dirigente in preda ad una crisi di panico, sollecitata a prendere decisioni non sagge e intenta ad inseguire gli istinti più bassi di una parte della popolazione.

Cosa diversa, invece, è capitata a Capri. I cugini, infatti, nonostante non avessero il problema “sbarchi” imminente e sotto il “portellone” hanno difeso – ancora una volta – il loro brand. Come? Attaccando frontalmente, per l’ennesima volta, il governatore della Regione Campania.

Per chi vuole mettersi in viaggio, in questo periodo in cui si susseguono veloci le informazioni riguardo possibili o confermati contagiati da Covid-19, è sempre più “difficile” per la paura, appunto, nei viaggiatori, di entrare in contatto con questo fortissimo virus di inizio anno. Una tendenza, questa, che sta portando a nefaste conseguenze nel settore, soprattutto, del turismo, dove vi è più di qualche incognita.

In un quadro nazionale ed internazionale in continua evoluzione, nella giornata di ieri, vi è stata una importante dichiarazione, tutta a difesa del suo territorio, come vi abbiamo detto, che ha visto tra i protagonisti il sindaco di Capri, Marino Lembo e il Presidente di Federalberghi Isola di Capri Sergio Gargiulo.

“A seguito delle notizie circolate su una riduzione del 40% di prenotazioni turistiche su Capri a causa dell’emergenza coronavirus – ha dichiarato il Sindaco Marino Lembo – allo stato attuale, non risultano flessioni nelle prenotazioni e che l’isola è pronta ad affrontare la prossima stagione turistica nel migliore dei modi, mantenendo alta l’attenzione sull’emergenza che sta preoccupando l’Italia con l’adozione di tutte le misure precauzionali indicate nelle circolari emanate dagli Enti Superiori al fine di tutelare i cittadini e i turisti senza creare psicosi e inutile allarmismo.”

“Smentisco nella maniera più assoluta che a Capri si sia registrato un calo del 40% delle prenotazioni alberghiere per la prossima stagione. Penso che il presidente (De Luca, ndr) si riferisse alle escursioni programmate dalle agenzie di viaggio che, secondo quello che stiamo valutando in queste ore, hanno subito un rallentamento generale per divieti e sconsigli sull’Italia imposti o suggeriti da alcuni mercati esteri non sono a conoscenza di quale sia la fonte da cui la Regione reperisce i dati annunciati ieri – ha continuato Gargiulo, Presidente Federalberghi Capri – ma posso affermare con certezza che quanto riportato relativamente a Capri è assolutamente falso. In questi giorni in cui effettivamente il Paese registra un calo di prenotazioni generale, ci si sta riferendo soprattutto ai periodi stagionali più prossimi dove a penalizzare gli operatori è stata la cancellazione delle gite scolastiche d’istruzione decisa dal Governo. L’attività di Capri invece in questo momento è ferma per la tradizionale pausa invernale e riprenderà solo all’inizio di aprile. E per ora nessuna delle nostre strutture segnala fughe di clienti o la disdetta di eventi già programmati. Siamo certi che si tratti di una tendenza che rimarrà tale anche nelle prossime settimane, auspicando anche che l’emergenza sia presto superata in Campania e nel resto d’Itala”.

Parole chiare che lasciano capire, soprattutto, quale debba essere l’atteggiamento giusto da assumere. Quale debba essere l’atteggiamento della classe politico. E quale quello degli imprenditori. E quale quello dei cittadini.

Per spiegare la storia ischitana, però, c’è un breve estratto di un libro di José Ortega che merita di essere letto

“Oggi assistiamo al trionfo d’una iperdemocrazia in cui la massa opera direttamente senza legge, per mezzo di pressioni materiali, imponendo le sue aspirazioni e i suoi gusti. È falso interpretare le nuove situazioni come se la massa si fosse stancata della politica e ne devolvesse l’esercizio a persone «speciali». Tutto il contrario. Questo era quello che accadeva nel passato, questo era la democrazia liberale. La massa presumeva che, in ultima analisi, con tutti i loro difetti e le loro magagne, le minoranze dei politici s’intendevano degli affari pubblici un po’ più di essa. Adesso, invece, la, massa ritiene d’avere il diritto d’imporre e dar vigore di legge ai suoi luoghi comuni da caffè. Io dubito che ci siano state altre epoche della Storia in cui la moltitudine giungesse a governare così direttamente come nel nostro tempo. Per questo parlo d’iperdemocrazia.

Lo stesso accade negli altri ambienti, e particolarmente in quello intellettuale. Forse sono in errore; però lo scrittore, nel prendere la penna per scrivere intorno a un tema che ha studiato a lungo, deve pensare che il lettore medio, il quale non si è occupato mai dell’argomento, se lo legge, non lo fa col proposito d’apprendere qualcosa da lui, ma al contrario, per sentenziare su di lui quando il pensiero non coincide con le volgarità che questo lettore ospita nella mente. Se gl’individui che affollano la massa si ritenessero particolarmente dotati, avremmo non più che un caso d’errore personale, non già un sovvertimento sociologico. Il fatto caratteristico del momento è che l’anima volgare, riconoscendosi volgare, ha l’audacia d’affermare il diritto della volgarità e lo impone dovunque. La massa travolge tutto ciò che è differente, singolare, individuale, qualificato e selezionato. Chi non sia come «tutto il mondo», chi non pensi come «tutto il mondo» corre il rischio di essere eliminato. Ed è chiaro che questo «tutto il mondo» non è «tutto il mondo». «Tutto il mondo» era normalmente l’unità complessa di massa e minoranze discrepanti, speciali. Adesso «tutto il mondo» è soltanto la massa.