Daniele Grilli: «Il Forio Basket può fare meglio»

Non si è ancora spenta l’eco della “bomba” da oltre nove metri che Daniele Grilli ha scagliato a fil di sirena dopo aver recuperato palla a rimbalzo e aver fatto quindici metri di campo, “dribblando” anche un avversario che forse stava facendo un pensierino al fallo. Il video della bellissima esecuzione della guardia romana mostra tutta la bravura di Grilli che non ha sfiorato nemmeno il ferro, dando “fuoco” alla retina mentre la sirena entrava in azione.

La sua prodezza col Virtus Kleb Ragusa ha evitato i tempi supplementari, regalando al Forio Basket due punti importantissimi. E non è al solita frase fatta perché in basso c’è stata la (prevedibile) riscossa del Monopoli, con la Viola Reggio Calabria che viene agganciata a quota 12, al pari del Molfetta. E domenica al “PalaCasale” arriva la Virtus Cassino, penultima dall’inizio del campionato. Il dopo partita dell’andata (vittoria sofferta) creò problemi a Grilli ed alla società, con squalifiche che costarono molto in termini tecnici ma anche economici.

«A quel punto della partita c’era poco da fare, dovevamo recuperare subito il pallone e ribaltare l’azione. E’ andata bene, anzi benissimo», dice Grilli, non nuovo a queste prodezze all’ultimo respiro. La sua lunga carriera è costellata da tiri della disperazione dalla lunghissima distanza. Basta fare un giro in rete… «Nel momento decisivo siamo stati attenti e lucidi, battendo un Ragusa che ha dimostrato di essere squadra organizzata, tecnicamente e atleticamente valida», sottolinea Grilli, sempre più uomo decisivo al pari di Hadzic che con i suoi 29 punti è stato determinante.

«Il livello del campionato è più alto rispetto a quello che si pensava? Siamo arrivati a metà del cammino e penso che sia proprio così – spiega Grilli –. Per questo non c’è una partita facile. A volte soffriamo in difesa? Capita quando arretriamo troppo e perdiamo la giusta intensità. Nell’ultimo quarto abbiamo fatto meglio e si è visto». Vittoria scaccia-crisi: adesso arriva un’opportunità per confermarsi. «Non dovremo sottovalutare Cassino, il Forio Basket così com’è è in grado di conquistare la salvezza ma a mio giudizio bisogna osare. Con i compagni ne abbiamo parlato, dovremo cercare di batterci fino alla fine per i play-off», conclude Grilli. Il che vuol dire chiudere nelle prime otto. Per una neopromossa sarebbe niente male.

Sulla panchina del Ragusa non c’era coach Antonio Bocchino ma l’assistente Di Gregorio. Bocchino ha visto la partita tramite il canale ufficiale della Lega, per la prima volta senza commento. «Sono contento della prestazione dei miei ragazzi in partita. Sono soddisfatto della grinta e della voglia di portare a casa il risultato – dice Bocchino al sito ufficiale della Virtus Kleb –. Ci è mancato qualcosa e questo ha fatto la differenza. Voglio ringraziare il mio assistente Di Gregorio e il preparatore Marchesano per l’ottima gestione della partita e allo stesso modo tutto lo staff che si è adoperato e continua a farlo in maniera impeccabile per recuperare i nostri giocatori infortunati. Adesso bisogna resettare tutto e avere la rabbia giusta per affrontare a testa alta il girone di ritorno. Settimana prossima ci aspetta una partita in casa: arriva Taranto».