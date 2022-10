Daniela Di Costanzo: “Buon lavoro Presidente Meloni”

Nell’imbarazzante silenzio dei politici locali, su ogni argomento pensabile, Daniela Di Costanzo, assessore della giunta Gaudioso a Barano d’Ischia, dice la sua. Un messaggio di circostanza, come leggerete, ma che c’è. E nel deserto delle idee che opprime i nostri consigli comunali, finalmente una “palma”.

“Una giornata storica – scrive l’assessore – per il nostro paese: una donna è stata eletta per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana alla Presidenza del Consiglio. A prescindere dalla sua collocazione politica e dall’ideologia di ciascuno, aldilà di simpatia o antipatia è una giornata importantissima per il nostro Paese che sino ad oggi ha scontato un indubbio ritardo, a differenza di altre nazioni europee, sull’inclusione delle donne in politica . Una donna eletta a pieno titolo – conclude -e non per “quota rosa”. Una donna ai vertici delle istituzioni. Buon lavoro Presidente!”