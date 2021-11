D’Amore, pensa di occuparsene? |#4WD

La situazione a cui si assiste nei giorni di apertura al pubblico dell’ex Clinica San Giovan Giuseppe è di quelle da terzo mondo e, come se non bastasse, calpesta ogni presidio di sicurezza anti-Covid.

Così come accadeva fuori all’ufficio postale di Ischia Ponte quando era ubicato al Palazzo dell’Orologio, con gli utenti (per lo più anziani) che aspettavano per ore anche sotto la pioggia vista l’inadeguatezza dei locali, qui la fila degli utenti comincia nei pressi del Bar La Violetta e continua ininterrotta fino all’ingresso laterale del presidio, con persone che bussano spazientite alla porta dopo essere rimaste in piedi anche per quattro ore per sapere di che morte devono morire e gli impiegati i quali, con tutta la buona volontà, poco possono fare in quanto anch’essi abbandonati al loro destino dai responsabili di turno. E quando si giunge all’interno -raccontava ieri una signora reduce da una visita geriatrica- ci si ritrova ammassati in tanti nella stessa stanza, senza alcuna distanza di sicurezza e in ambienti che, gioco forza, diventano gradualmente sempre meno salubri.

Si dice che su questa situazione incida in modo particolare anche il blocco del CUP tramite le farmacie, che hanno tuttora il sistema fuori uso e non possono favorire gli utenti per la prenotazione delle visite. Ma a quanto pare, voci di dentro ascrivono un po’ di “buon peso” anche a chi dirige tale sede, che a sua volta imputerebbe al presunto lassismo dei dipendenti l’andazzo ormai ricorrente.

Personalmente sono abituato a pensare che la verità stia sempre nel mezzo e quindi non intendo, almeno per ora, schierarmi a favore o contro nessuno. Quel che vorrei, però, è che il responsabile della nostra ASL Napoli 2, per quanto di competenza, mettesse un po’ il naso in questa situazione, affinché ancora una volta non sia l’utenza a fare la parte della “giarretella” che si rompe mentre i ciucci litigano. O, se preferite, del malato che muore mentre il medico studia.