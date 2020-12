“Dall’alba al tramonto”, l’evento on line del Torrione

L’Associazione Culturale Radici comunica che in ottemperanza alle vigenti normative sanitarie l’evento “Dall’alba al tramonto” indetto al Torrione dalle ore 20.00 del giorno 8 dicembre 2020 e relativo alla presentazione del presepe artistico a cura del M° Raffaele De Maio, si svolgerà a porte chiuse e sarà quindi possibile assistervi esclusivamente attaverso la diretta facebook collegandosi pagina del Museo Civico del Torrione e in video conferenza collegandosi al seguente link di google meet : meet.google.com/ooo-hrdt-kyv L’evento sarà inoltre visibile in diffferita sui canali straming di Nuvola TV e Ischia Reporter L’Associazione ringrazia le emittenti e augura a tutti Buone Feste.