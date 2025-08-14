giovedì, Agosto 14, 2025
ForioSOCIETA'

Dalla lunga attesa alla gioia della schiusa, alla Chiaia nascono le prime tartarughine

Redazione Web
Redazione Web
Sulla spiaggia della Chiaia, a Forio, il tempo negli ultimi giorni è trascorso con un ritmo diverso. Le ore si sono dilatate tra attese silenziose e sguardi vigili, mentre un piccolo gruppo di persone – volontari, operatori dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno e biologi – vegliava sul nido di tartaruga marina, custodendo un tesoro di vita sotto la sabbia.

Caterina Iacono, punto di riferimento per la rete locale di tutela, insieme a tanti altri volontari, ha condiviso con pazienza e dedizione questa lunga vigilia. Turni di sorveglianza, controlli scrupolosi, passi leggeri per non disturbare, e quella miscela di speranza e ansia che accompagna ogni attesa della natura.

Poi, tra le 19.30 e le 4.30, l’attimo tanto desiderato: la sabbia ha iniziato a muoversi, e una dopo l’altra sono emerse le prime 19 tartarughine. Minuscole, determinate, instancabili, hanno iniziato il loro cammino verso il mare, accolte dagli sguardi commossi di chi, per giorni e notti, le ha protette come piccole figlie del mare.

Poche ore prima, Sandra Hochsteid della Stazione Zoologica Anton Dohrn aveva controllato il nido, confermando che tutto procedeva secondo i tempi della natura. E la natura, puntuale, ha mantenuto la sua promessa.

La gioia della schiusa è stata un premio per l’impegno instancabile di tutti: volontari, operatori dell’AMP Regno di Nettuno, cittadini curiosi e appassionati. Ma l’attesa non è finita: il nido potrebbe ancora regalare nuove nascite nei prossimi giorni. E, fino all’ultimo, ci sarà qualcuno a vegliare sulla piccola colonia, pronto a salutare ogni nuova vita che si affaccia al mondo.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

