Dalla Fondazione Roma 1 milione alla Caritas per buoni spesa

ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Roma dona alla Caritas della Capitale 1 milione di euro che saranno distribuiti come buoni spesa – del valore unitario di 20 euro – attraverso la rete di sostegno attivata dall’organismo diocesano e diffusa in 147 parrocchie con dodici centri di raccolta e smistamento territoriali.

La donazione segue il contributo di 500 mila euro erogato dalla Fondazione Roma lo scorso marzo per una partnership con l’Istituto Spallanzani, nei primi giorni dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

“La Fondazione Roma riporta il focus della propria azione solidale a beneficio dell’intervento di prossimità, offrendo un contributo importante, sempre in un’ottica necessariamente sussidiaria e conforme all’articolo 118 della Costituzione, che garantisce a singoli e famiglie in difficoltà dei pasti sicuri e le primarie provvidenze per la casa. E’ l’ennesima testimonianza della vicinanza di una realtà da sempre privata e vocata esclusivamente al sostegno della comunità locale, estranea, nel rispetto del dettato della legge Ciampi e del disposto della sentenza della Corte costituzionale, a qualunque operazione di altra natura, sempre fedele al perseguimento della propria missione e lontana da influenze e logiche politiche” ha dichiarato il Presidente Onorario, Emmanuele Francesco Maria Emanuele.

Il Presidente della Fondazione Roma, Franco Parasassi esprime la propria soddisfazione, ed orgogliosamente sottolinea che “la Fondazione Roma conferma, attraverso questa nuova iniziativa propria, realizzata in collaborazione con Caritas Roma, la leadership nell’ambito delmondo del no profit quanto ad attenzione ed ascolto delle esigenze della comunità di riferimento, rapidità, prontezza, efficacia nella capacità di offrire risposte non burocratiche, ma facilmente ed immediatamente attivabili.

Il Direttore della Caritas di Roma, don Benoni Ambarus, evidenzia come “la pandemia, oltre acausare molte sofferenze, è stata anche un tempo proficuo per creare reti di solidarietà e nuove alleanze tra quanti – e sono molti – nel loro specifico hanno a cuore la città di Roma”.

(ITALPRESS).