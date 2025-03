Dalla delusione alla svolta, il copione non cambia: Real Forio, con l’Albanova serve la reazione

Uno scivolone inaspettato, una sconfitta che ha fermato la serie positiva. Il Real Forio si è arreso al Pomigliano nell’ultima gara disputata al Calise e ha frenato la striscia di tredici risultati utili consecutivi in casa, interrompendo inoltre il filotto di cinque vittorie collezionate tra la sfida interna con la Frocalcio e la partita disputata sul campo del Castel Volturno. Il blitz della squadra di Felice Rea ha portato i turchi ad incassare il terzo ko stagionale e ha cambiato la classifica nei piani alti, ma non ha stravolto prospettive e ambizioni stagionali della società.

Il gruppo guidato da mister Carlo Sanchez ha perso terreno rispetto alla capolista e a tutte le altre dirette concorrenti, che hanno approfittato del passo falso dei biancoverdi per recuperare punti importanti in vista del rush finale del campionato. L’Afragolese ha totalizzato il diciannovesimo successo e ha allungato in vetta, il Nola ha battuto il Montecalcio e si è ripreso la seconda posizione.

La Real Normanna ha superato il Sant’Anastasia a domicilio ed ha agganciato proprio il Real Forio a quota 58 punti. L’Ercolanese e il Gladiator hanno accorciato, vincendo rispettivamente contro Castel Volturno e Sessana.Un passo falso ci può stare, il percorso della formazione di Sanchez resta straordinario. Adesso arriva la parte più difficile: mettere alle spalle la delusione per riscattarsi in trasferta. Sogliuzzo e compagni hanno ripreso la preparazione martedì pomeriggio e anche ieri si sono allenati regolarmente.

Il programma settimanale prevede altre due sedute di allenamento pomeridiane (compresa la rifinitura di venerdì). Il Real Forio è atteso allo Stadio Angelo Scalzone per affrontare l’Albanova di Pasquale Pastore.

I biancazzurri sono reduci dal trionfo contro la Micri e nelle ultime cinque partite hanno conquistato dieci punti, sui quindici disponibili. Gli isolani sono chiamati a risollevarsi nel fortino di una compagine in fiducia e con la salvezza quasi acquisita.

Diversi i dubbi per il tecnico, con le condizioni di Castagna e Pistola sotto i riflettori: i due calciatori avevano alzato bandiera bianca durante la gara con il Pomigliano per infortunio, il fantasista per noie muscolari e il vice capitano per un problema alla caviglia dopo uno scontro di gioco. Sanchez spera di riaverli per i prossimi impegni, intanto sta valutando le alternative. Contro l’Albanova, il team del presidente Amato deve riprendere il proprio cammino per consolidare la posizione in zona playoff e tenere a distanza le inseguitrici.

All’andata non fu una partita semplice per i biancoverdi, protagonisti di una clamorosa remuntada. Sotto di due reti in appena mezz’ora di gioco, con Samb autore di una doppietta per gli ospiti, il Real Forio rimontò grazie anche al supporto decisivo del Calise. Tomasin, poco prima dell’intervallo, dimezzò lo svantaggio. Nel corso della ripresa Pelliccia e Castagna ribaltarono il risultato e regalarono tre punti preziosi agli isolani. Quella vittoria, che arrivò dopo la brutta prestazione di Pomigliano, dimostrò il carattere della squadra e la capacità di reagire alle difficoltà. Dopo un girone il copione sembra lo stesso: gli uomini di Sanchez devono archiviare l’ultimo match e ripartire, allo Scalzone serviranno ancora personalità e furore agonistico per assicurarsi l’intera posta in palio.