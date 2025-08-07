Dal voto al lavoro, fino ai colpi di casco: “Gennaro il Tappo mi ha detto di votarti”

Tommaso De Siano smentisce Giovanni De Siano ed emerge il “losco” sul porto

Martedì 5 agosto, sul Corso Angelo Rizzoli di Lacco Ameno, si è consumato un episodio che ha scosso l’intera comunità: il consigliere comunale di maggioranza Giovanni De Siano ha aggredito un cittadino, Tommaso De Siano (nessun legame di parentela diretto), in circostanze che intrecciano politica, gestione pubblica e accuse di favoritismi nelle assunzioni al porto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari, che hanno prestato soccorso al cittadino e accompagnato anche il consigliere per accertamenti.

L’episodio arriva in un momento già segnato da polemiche sulla gestione del porto turistico, passato sotto il controllo comunale e finito al centro di accuse per assunzioni considerate “di comodo” dalla minoranza. Dal momento in cui il porto è diventato “pubblico”, il Comune ha assunto 18 unità lavorative senza bandire alcun concorso, ricorrendo invece alle agenzie interinali. Un sistema in cui la politica seleziona i cittadini da premiare, l’agenzia li assume e li paga, e il Comune rimborsa lautamente l’agenzia. Nessuna selezione pubblica, nessuna trasparenza, ma una gestione personalistica che in passato ha visto anche l’assunzione del figlio della consigliera di maggioranza Carmela Monti.

In questo contesto, Giovanni De Siano prova a difendersi affermando che Tommaso “non aveva le qualità per essere assunto”. Una giustificazione che suona come una beffa, considerando che altri assunti non vantano certo titoli o competenze straordinarie, e che il porto di Lacco Ameno sta collezionando figuracce tra catene bloccate nei corpi morti, gestione approssimativa dei mezzi nautici e altri disservizi.

Secondo la ricostruzione del sindaco Giacomo Pascale, il consigliere sarebbe stato aggredito per primo dal cittadino, il quale avrebbe preteso un lavoro al porto, settore di cui De Siano detiene le deleghe. Una versione che lo stesso consigliere ribadisce, raccontando di essere stato fermato e colpito mentre era in sella al motorino: «Mi ha buttato il mezzo a terra e mi ha dato un pugno, urlando che non gli avevo dato il posto. È nata la colluttazione, poi ho chiamato la polizia. L’uomo ha aggredito anche gli agenti, e alla fine è stato necessario l’intervento dell’ambulanza per sedarlo». Una narrazione che, è evidente, tenta di allontanare da sé eventuali colpe, pur confermando di aver reagito.

Circostanza che non attenua la responsabilità di un amministratore pubblico.

A offrire un quadro opposto è il racconto del cittadino coinvolto, affidato a un lungo post sui social. «A Lacco mangiano sempre gli stessi… L’assessore Gennaro “il Tappo” mi fece votare per te, altrimenti non avrei più lavorato. Ho ancora la foto che lo prova. Oggi, mentre passavi, ti ho chiesto come mai lavorano sempre gli stessi e ti ho detto che sei un grande scorretto. Tu hai fermato il motorino, ti sei tolto il casco e sei corso verso di me. Io ti sono andato incontro e, purtroppo, ho preso una bella cascata».

Tommaso prosegue raccontando di essere stato colpito, soccorso da un’ambulanza e di aver visto arrivare il consigliere “con la scorta del fratello e tutta la polizia possibile e immaginabile”. Infine, un invito a chiarire: «Io non porto rancore, ma smettila di far scrivere ai tuoi amici sciocchezze. Solo io e te sappiamo la verità».

Le dichiarazioni di Tommaso riportano al centro della vicenda la promessa di lavoro, che secondo lui sarebbe stata legata a un impegno elettorale. Un intreccio che getta ombre pesanti sulla gestione del porto e sulla credibilità della maggioranza del sindaco Pascale. Quando la politica si piega a logiche di favoritismo e l’azione amministrativa si mescola a rancori personali, il rischio è quello di trasformare le strade del paese in terreno di resa dei conti.