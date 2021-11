Dal Totocalcio allo smartphone: l’adrenalina delle scommesse non si ferma mai

Uno degli stereotipi più duri a morire riguardo agli italiani, pizza a parte, è sicuramente quello di essere dei fanatici dello sport. Dalle corse dei cavalli del Palio di Siena, dove appartenere a un quartiere è un marchio ancora più indelebile del codice genetico, alla celebre (e pericolosissima) domanda su quale sia la squadra del cuore nel caso del calcio. Litigi feroci, amicizie finite o addirittura coppie entrate in crisi perché la Juve ha perso e qualcuno ha osato sogghignare di nascosto. In un paese dove i quotidiani del lunedì dedicano più spazio ai risultati sportivi del fine settimana che alle notizie di cronaca stupisce poco che in siti come 22Bet Italia Scommesse Live e non, soprattutto sul calcio, siano così popolari.

Se lo sport è il primo argomento di conversazione tra amici al bar, sono in pochi nel Belpaese a non aver giocato almeno una volta una schedina del Totocalcio. Fondato nel 1946, il “totalizzatore” ha permesso a generazioni di italiani di mettere a frutto la propria conoscenza di squadre, goal e azioni per indovinare i risultati di un certo numero di partite e aggiudicarsi il montepremi. La compilazione offre le classiche tre opzioni 1, 2 o X per puntare sulla vittoria di una delle due squadre o su un esito con pareggio per 14 competizioni distinte. Con due jackpot a settimana, gli italiani restano sulle spine anche per giorni da quando hanno consegnato la schedina rossa e bianca alla ricevitoria fino al fischio finale dell’arbitro.

Ma in un mondo interconnesso, dove è possibile guardare l’alba in Antartide o percorrere virtualmente le strade di Sydney con un click sullo smartphone, è difficile immaginare che l’iconico Totocalcio non abbia trovato degni successori per conquistare il cuore degli italiani. Non sono solo i casinò, infatti, ad aver trasferito slot e tavoli in modalità virtuale per avere accesso a un pubblico globale di miliardi di giocatori. Indipendentemente dalla licenza, che potrebbe essere l’italiana AAMS o altre popolari come quelle di Malta o Curaçao, questi siti non hanno portato solo la comodità di compilare schedine elettroniche anche dallo schermo del proprio smartphone. Puntare online permette infatti di espandere le classiche 14 partite e le 3 opzioni del Totocalcio quasi all’infinito.

Navigando su una qualsiasi delle piattaforme di gioco più popolari del momento si vedranno elencate non meno di un migliaio di partite di calcio in una sola giornata: un autentico paradiso per gli scommettitori! Essere online ha infatti il vantaggio di raccogliere e condividere informazioni da e con bookmaker di tutto il mondo per offrire agli iscritti la possibilità di compilare schedine non solo sui classici campionati italiani, ma su ciò che avviene in tutto il mondo. Ci sono siti che hanno trasformato le proprie app mobili in vere e proprie versioni sportive di Netflix, da cui guardare partite di paesi di cui non si sapeva nemmeno esistessero squadre di calcio, studiarne dinamiche e giocatori e compilare schedine vincenti.

Ma la parte più emozionante del gioco online è una novità che molti tra gli affezionati del Totocalcio probabilmente non conoscono, ma che difficilmente abbandoneranno dopo averla provata. Le scommesse live eliminano infatti le grida e le imprecazioni che risuonano nei bar ogni volta che la squadra che si dava per sicura gioca peggio del previsto, o viene sopraffatta dagli avversari, ribaltando così il pronostico originario su cui si era basata la schedina. Con la modalità in diretta si può guardare una partita ed effettuare una puntata fino all’ultimissimo minuto, tempi supplementari inclusi, con quote in continuo aggiornamento. Addio sorprese, insomma, moltiplicando le probabilità di realizzare una vincita.

Il mondo delle scommesse online sta conquistando rapidamente il pubblico anche per l’offerta di mercati. Al trittico 1, 2 e X si affiancano infatti centinaia di altre possibilità e combinazioni, alcune delle quali permettono ai fortunati di aggiudicarsi jackpot molto più alti di quelli del Totocalcio. Si pensi solo alla possibilità che il giocatore X riceva un cartellino giallo nel secondo tempo oppure che il quarto goal venga segnato dopo 65 minuti. Come dicono gli inglesi: “il limite è il cielo”.