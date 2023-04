“Dal fango e dalle macerie ancora un volta di rialzerai” la coreografia omaggio dei tifosi dell’Ischia

Gianluca, Michele, Francesco, Giovanna, Nina, Eleonora, Valentina, Maria Terese, Maurizio, Giovangiuseppe, Salvatore e Mariateresa sono scesi in campo per festeggiare la promozione in serie D dell’Ischia Calcio. Lo striscione, apparso ad inizio gara al Mazzella rappresenta il gesto più bello!

Un gesto che rende onore ai tifosi dell’Ischia Calcio che hanno saputo scrivere un suffisso “superlativo” a questa festa. “Dal fango e dalla macerie ancora un volta di rialzerai… Isola mia mai sola resterai”. Il disegno, realizzato dal giovane digital artist Catello Fermo, ritrae le 12 vittime della frana sullo sfondo del profilo di Casamicciola Terme.