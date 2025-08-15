Dal divieto di balneazione alle “fake news”: il sindaco di Casamicciola perde la bussola

Il vittimismo come linea politica.Il primo cittadino trasforma un’ordinanza di divieto di balneazione in una crociata contro presunti “sciacalli mediatici”, scegliendo la via del vittimismo tra comunicati autocelebrativi e mistificazioni della realtà

Da mesi osserviamo il modo di amministrare e di reagire del sindaco di Casamicciola e, senza ombra di dubbio, restiamo sbalorditi dalla progressiva regressione che lo caratterizza. Non credevamo che un profilo come il suo potesse essere inghiottito in un buco nero di paranoie, ombre, sospetti e nemici da ogni parte.

Questo lo avremmo potuto facilmente riconoscere alla sua classe politica e ai suoi più spumeggianti assessori, ma non a chi, come Giosi, ha rivestito cariche pubbliche più importanti e gestito momenti di maggiore tensione con altro stile e altra freddezza.

Saranno gli anni che passano, sarà la dimensione casamicciolese che ora gli sta stretta, sarà la consapevolezza di non riuscire a fare nulla di buono e di dover dimostrare il contrario. Non lo sappiamo. La verità è che, con l’ultimo comunicato stampa diffuso dal Comune di Casamicciola, arriva la prova dello stato confusionale in cui si trova ad agire e reagire il primo cittadino del comune termale.

Il comunicato inizia così: “Oggi (ieri, ndr), subito dopo la riparazione della condotta da parte della Evi spa, sono arrivate anche le analisi dell’ARPA Campania sulla balneabilità del nostro mare: si tratta di dati chiari ed ufficiali che smentiscono categoricamente le accuse di inquinamento diffuse nei giorni scorsi, in maniera strumentale”.

Chi legge ed è a conoscenza delle due ordinanze firmate dallo stesso sindaco – ovvero l’applicazione e la revoca del divieto di balneazione – resta stupito quando trova scritto che qualcosa viene “smentito”. Qui non c’è niente da smentire: le analisi prima erano negative e poi positive. Vabbè.

Il comunicato poi passa alla modalità vittimistica: “Questa vicenda è l’ennesimo esempio di sciacallaggio mediatico e di diffusione dannosissima di un’immagine negativa verso l’esterno di questo comune, messo in piedi da quattro (di numero!) personaggi in cerca di notorietà mediatica che preferiscono inventare problemi anziché contribuire a risolvere quelli reali di cui Ischia soffre. Se queste persone volessero davvero il bene di Casamicciola e di Ischia intera potrebbero utilizzare le loro energie per occuparsi dei problemi che, anche con il contributo fattivo del mondo associazionistico e della società civile, si possono mitigare o addirittura risolvere”.

Giosi pensa che tutta l’isola sia composta da quei personaggi del mondo civile che, senza di lui, non avrebbero uno scopo. Diciamo che, sul piedistallo di “come volere bene a Casamicciola”, Giosi Ferrandino non riesce a stare in piedi più di tanto. La realtà parla molto chiaramente.

“Invece qualcuno – continua il comunicato – si limita a diffondere fake news e per di più sull’inquinamento del mare, il nostro bene primario, danneggiando enormemente la nostra comunità e la nostra economia proprio nel periodo di massima affluenza turistica, a pochissimi giorni da Ferragosto”.

E si torna alla mistificazione della realtà. Il Comune ha emesso un’ordinanza per il divieto di balneazione e poi l’ha revocata. Cosa c’è di poco chiaro in questo semplice passaggio? Parlare di “fake news” è decontestualizzato e serve solo a riempire un titolo di qualcuno lautamente retribuito.

Il comunicato del Comune di Casamicciola prosegue con una serie di suggerimenti che lasciano il tempo che trovano, per poi arrivare alla vera prova che Giosi Ferrandino abbia vissuto a lungo fuori dall’isola e non sappia davvero di cosa parla: “Ora è divenuto chiaro che, ad alcuni – scrivono dal Comune – stia dando fastidio l’attivismo di questa amministrazione, il fatto che i problemi adesso si affrontano e si risolvono. È sotto gli occhi di tutti che Casamicciola negli ultimi anni ha rialzato la testa. La conferma? Gli attacchi arrivano solo qui, e unicamente da certi personaggi, ma su problemi che, in realtà, sono comuni a tutta l’isola. La questione degli esami sulla balneabilità, giusto per dirne una, ogni estate tocca qualcuno dei comuni isolani e senza dimenticare che parliamo di fenomeni quasi sempre legati ai temporali estivi. Per farsene un’idea basta andare sui motori di ricerca su internet, si troveranno vicende analoghe, risolte poche ore dopo la pioggia”.

Ah! Se il sindaco e il suo staff fossero andati davvero sui motori di ricerca, avrebbero letto numerosi articoli a cura del professor Gianni Vuoso sul Rio Corbore, ad esempio, e su tutti gli altri problemi legati alla pessima gestione di ARPA Campania. Ma questo è un altro discorso.

La conclusione del comunicato, però, merita di essere riportata integralmente:

“Vogliamo comunque togliere ogni incertezza, ai nostri detrattori ma soprattutto ai nostri concittadini: Casamicciola e la sua amministrazione non si fermano davanti alle bugie. Continueremo a lavorare, con impegno e producendo risultati, per la nostra comunità, il nostro turismo e per la difesa dell’ambiente”.

Al netto delle parole di propaganda, ci chiediamo: di quali bugie ha paura il sindaco di Casamicciola? Delle sue ordinanze sul divieto di balneazione? Misteri di via Salvatore Girardi.

Speravamo in meglio, ma dobbiamo arrenderci al fatto che Casamicciola è amministrata da una squadra in preda a crisi di panico e reazioni incontrollate.