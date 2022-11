Sogno di mezza estate”, recita un verso di un celebre brano di Edoardo Bennato e Alex Britti. Quella che si vive ad Ischia però è una incredibile realtà in una calda giornata d’autunno. Il club gialloblù non vuol lasciare nulla d’intentato al caso e, in un soleggiato giorno sull’isola, fa registrare un colpo da novanta sul mercato. Un innesto di spessore per curriculum, esperienza e qualità che va ad impreziosire un reparto già forte per mister Enrico Buonocore. Il tecnico, in uno dei suoi recenti interventi, ha evidenziato l’assenza di un altro uomo chiave che crei superiorità numerica in zona offensiva. La scelta della società non si è fatta attendere, patron Taglialatela – coadiuvato anche dalla collaborazione di Lubrano e dello stesso allenatore – si è fiondato alla ricerca di un profilo importante: la decisione è ricaduta su Franco Brienza.

Salito alla ribalta per le sue esperienze con maglie prestigiose nelle massime categorie nazionali, Ciccio riprende gli scarpini ed è pronto a deliziare lo Stadio Mazzella con le sue giocate d’antologia. Una trattativa che va in porto dopo il lungo e serrato corteggiamento da parte della proprietà isolana, andato avanti per un lungo periodo. L’Ischia ha sempre sognato il tesseramento del classe ’79 di Cantù che, adesso, può dirsi cosa fatta. Un jolly nello scacchiere di Buonocore, Brienza è il classico calciatore che ha la capacità di garantire giocate sia nella zona mediana del campo che in una posizione più avanzata. Brevilineo e dal piede mancino, il quarantatreenne predilige giocare nel ruolo di trequartista. Tuttavia, la sua attitudine lo porta a muoversi altresì da mezzala e da esterno di destra in un tridente. Ciccio dà i primi calci ad un pallone nel Campagnano di mister Pesarola e Luigi Sasso al Vincenzo Rispoli facendo vedere subito la sua classe e la sua familiarità con la palla con i diamanti bianchi e neri, ma dopo una lunga formazione debutta tra i grandi con l’Imolese. Poi Foggia, Palermo, Ascoli, Perugia, Reggina, Siena, Atalanta, Cesena, Bologna e Bari: tantissime avventure in piazze autorevoli e importanti. Il periodo migliore è sicuramente quello in rosanero: in Sicilia, infatti, il fantasista conquista una promozione in Serie B nel 2001 e dove vive stagioni da indiscusso protagonista. Il debutto in massima serie, però, avviene durante la parentesi in Umbria nel 2004: è l’8 febbraio quando scende in campo con il Grifo nella gara contro il Milan.

Tornato a Palermo, Brienza ottiene notevole visibilità anche con la partecipazione delle Aquile nelle competizioni europee. Seguono i trasferimenti in Calabria, Toscana, Emilia e Lombardia dove continua a ritagliarsi uno spazio di rilievo. Chiude in Puglia allo Stadio San Nicola, dopo il ritiro inizia anche a lavorare dall’esterno come collaboratore e dirigente. A metà del primo decennio del 2000 riesce a collezionare due presenze con la Nazionale italiana contro Serbia ed Ecuador agli ordini di Marcello Lippi. Sono 649 le presenze con le diverse casacche già citate, ben 103 le reti messe a segno e 55 gli assist confezionati: numeri spaventosi che sottolineano le sue indubbie qualità offensive. Adesso c’è il banco di prova Ischia dopo un periodo di inattività, maturato in seguito alla decisione di appendere le scarpette ai chiodi. Il sodalizio di Taglialatela ha convinto Cicco a vestire la maglia dell’Ischia, terra d’origine del nativo di Cantù. Difficile pensare a un cambio di modulo per Buonocore che, d’altra parte, potrebbe adoperare Ciccio nel ruolo di ala destra nel consueto 4-3-3 gialloblù. Un ruolo nelle corde del tuttofare lombardo che deve ritrovare la giusta condizione fisica.

Il classe ‘79, infatti, andrebbe a coprire una zona del campo dove lo staff isolano ha spesso alternato Mattera e Ballirano. Un colpo di valore, dunque, per la capolista del Girone A di Eccellenza Campania che manda un chiaro segnale alle concorrenti per lo scettro del campionato. Con un Brienza in più nell’arco aumentano le alternative di gioco e cresce l’estro nel pacchetto avanzato.