Dal 1 luglio al 30 settembre attiva la Guardia Medica Turistica

Con l’inizio dell’estate, per garantire un servizio di fondamentale importanza come l’assistenza sanitaria agli ospiti che trascorrono le vacanze sul nostro territorio, sull’isola d’Ischia è stata nuovamente attivata la Guardia Medica Turistica.

Ad integrazione della Guardia Medica Regionale/Continuità assistenziale, dal 1 luglio al 30 settembre 2023 sarà appunto attiva la Guardia Medica c.d. Turistica.

Il servizio è distribuito nelle seguenti sedi e fasce orarie: Guardia Medica di Forio, Via Provinciale Panza, 45 – Tel. 081 998655: dal Lunedì al Venerdì ore 8,00 – 14,00.

Guardia Medica di Ischia, Via Mirabella, 13 – Tel. 081 983292: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 8,00 – 14,00 (N.B. Per ragioni tecniche il giorno 14 Luglio il servizio non sarà attivo). Costo delle prestazioni per utenti fuori regione: 20 euro per le visite in ambulatorio; 35 euro per visite a domicilio (il medico rilascerà regolare ricevuta).

Per le emergenze sarà ovviamente necessario telefonare al 118.