Dal 1 agosto sarà operativo l’autovelox fisso in modalità sanzionatoria a Lacco Ameno

La Polizia Municipale di Lacco Ameno comunica che dalla mezzanotte di lunedì 1 agosto p.v. sarà attivo in modalità sanzionatoria il nuovo autovelox fisso, collocato sulla Via Litoranea EX SS 270 al Km 25+381 nel territorio di Lacco Ameno. Il dispositivo, annunciato da apposita segnaletica di preavviso e segnalazione luminosa, interesserà sia la corsia di marcia in direzione di Casamicciola Terme che quella opposta in direzione di Lacco Ameno-centro.

Le procedure di installazione dell’autovelox da parte della ditta specializzata, infatti, sono terminate nei giorni scorsi e la struttura è già visibile, percorrendo la strada. L’attività di controllo, utilizzando apparecchiature omologate e tarate, verrà svolta nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni del codice della strada e del D.M. 15/08/2007 e rientra nella piena autonomia organizzativa di questo Comando, secondo gli ordinari modelli operativi.

Il tratto di strada interessato è stato in passato teatro di gravi incidenti stradali, alla base, dunque, di questo intervento ci sono ragioni di sicurezza stradale, con l’intenzione di ridurre il tasso di incidentalità del tratto in questione, a garanzia dell’incolumità degli automobilisti in transito, anche in vista del considerevole aumento del traffico del periodo estivo. Si tratta di autovelox “fisso bidirezionale”, in funzione per tutte le 24 ore, sia di giorno che di notte senza la presenza di agenti, che rileverà solo ed esclusivamente le violazioni riguardanti il superamento del limite massimo di velocità consentito che in tale strada è di 50 km/h.

La velocità rilevata, ai sensi dell’art. 345 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada, è sempre ridotta del 5% e comunque del minimo di 5 km/h. Atteso che in soli due giorni di test e collaudo l’impianto ha rilevato oltre 1.000 infrazioni per il superamento del limite massimo di velocità, per opportuna conoscenza si richiamano di seguito le sanzioni stabilite dal Codice della Strada per i veicoli che superano il limite massimo di velocità:

art. 142 comma 7, superamento del limite sino a 10 km/h (da 51 a 60 km/h); entro giorni 5 dalla notifica del verbale € 29,40 (in orario notturno 22:07, € 39,20); fino a 60 giorni dalla notifica del verbale € 42,00 (in orario notturno 22:07, € 56,00); oltre 60 giorni dalla notifica del verbale € 86,50 (in orario notturno 22:07, € 115,33); detrazione punti – non prevista; sanzioni accessorie – non previste.

art. 142 comma 8, superamento del limite di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h (da 61 a 90 km/h); entro giorni 5 dalla notifica del verbale € 121,10 (in orario notturno 22:07, € 161,47); fino a 60 giorni dalla notifica del verbale € 173,00 (in orario notturno 22:07, € 230,67); oltre 60 giorni dalla notifica del verbale € 347,00 (in orario notturno 22:07, € 462,67); detrazione punti – PUNTI 3; sanzioni accessorie – non previste

n.b. la mancata comunicazione dei dati del conducente, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, comporta ai sensi dell’art. 126.bis del codice della strada l’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 291,00 ad € 1.166,00.