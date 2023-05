Da una mamma a tante mamme con tutto il mio cuore. di Sandra Malatesta

E questo giorno che mi suscita da sempre tenerezza infinita, non voglio farlo passare senza scrivere qualcosa. La mamma, si la mamma, per me il mio rifugio sempre, le braccia pronte a stringermi quelle telefonate per dirmi: “Quando esci da scuola passa a prenderti il gâteaux di patate che ho fatto per te” la mia voglia di ridere e ridere con lei fino a non farcela più. E oggi è la Festa della Mamma che io e tanti come me non hanno più, ma che hanno addosso, sulla pelle, su tutto il nostro essere. Mi viene da pensare subito alle mamme di Casamicciola che hanno perso i figli nell’alluvione e non trovo parole per loro, ma so che tanto le parole servono poco, mentre la condivisione del dolore, il rispetto del dolore, fa sentire meno soli nella disperazione.

Tra quelle mamme c’è la mia cara amica d’infanzia Lucia. Una bambina cara, sorridente semplice prima e una moglie dedicata alla cura della famiglia con tre figli due maschi e una donna, e proprio la piccola di casa Eleonora è morta insieme al suo fidanzato a quel ragazzo Salvatore a cui si era affidata da anni e anni sapendo che lui l’amava e la proteggeva. Lucia cara so il tuo dolore so il dolore di tutte voi mamme di quella zona e vi mando un abbraccio così forte che sono sicura arriverà a voi come forma di profumo improvviso. Ci credo sapete alla voglia di essere d’aiuto anche solo pensandovi? Ci credo al fatto che anche chi sarà felice e verrà festeggiata dai figli, si fermerà un attimo a pensare a chi felice non è.

La mamma è una donna forte, è una donna che decide di crescere con amore un piccolo che ha partorito frutto di un amore con il suo uomo o di un piccolo adottato o di un piccolo abbandonato. Nel momento in cui una donna si dedica a un piccolo o a una piccola, diventa mamma. Ho conosciuto mamme senza figli, ma mamme nel modo di essere dolci e pronte ad aiutare bambini, e ho conosciuto mamme che non mangiavano per dare la loro porzione ai figli. Mamme di ogni età oggi avrete fiori, avrete regali, abbracci e meritate tutto questo e proverete quella dolce sensazione che viene da pensieri teneri.

Io sono una mamma di tanti figli perché ne ho partoriti due ma amati tanti e aiutati tanti. E alcuno non ci sono più, ma sento i loro pensieri, ricordo i nostri momenti, ringrazio la vita di avermeli fatti incontrare e amare. E oggi tante mamme sono senza figli morti in incidenti o per malattia o in guerra o per aggressioni e vorrebbero che questo giorno non venisse o volasse via veloce. Allora voglio dire che sentirsi mamma è qualcosa che anche nel dolore rende diverse, speciali perché l’amore non è mai invano, e torno indietro alla mia infanzia e alle tante mamme dei nostri vicoli che erano mamme di tutti noi che non erano festeggiate, ma che erano lì al loro posto e che trovavamo sempre senza bisogno di avvisare, si doveva solo girare la chiave di casa entrare dire: “Ma” e sentire di risposta: “Cor e mamm sei venuta?”

Se oggi la mia mamma fosse qui con me so che l’unico regalo che mi chiederebbe è: “Sandrullè a mamma portami a mettere I piedi a mare “abbascia a marin”. Sì, perché quelle mamme quando potevano, da aprile a ottobre uscivano di casa con i loro grembiuli abbottonati avanti, e si ritrovavano a riva con i grembiuli alzati sulle ginocchia e i piedi a mare. Quel rito per loro era come un grande regalo.

Care mamme, io oggi penso a voi tutte, perché mi avete regalato anni sereni lasciandomi e lasciandoci libere di giocare entro il raggio d’azione che ci davate. Il nostro raggio d’azione era fino a dove arrivava la voce di mamma quando ci chiamava per dire: “Ritiratevi è ora”. Così dopo andrò in giardino, prenderò la malvarosa, la donna in camicia, le fresie, la rosa, la margherita e farò un bel fascetto di fiori antichi, lo metterò in un vaso e ci scriverò sotto “Auguri mamme di ogni epoca e di ogni età da una figlia che non smette mai di pensare alla sua mamma e da una donna che essendo mamma sa quanto sia bello dare amore senza rivolerlo indietro”.